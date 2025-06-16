  1. Realting.com
Жилой комплекс REEF 998

Дубай, ОАЭ
от
$205,000
от
$5,256/м²
BTC
2.4384342
ETH
127.8087612
USDT
202 680.3236953
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Жилой комплекс REEF 998
1
ID: 33035
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Это эксклюзивный проект, возглавляемый инновациями, который устанавливает новый уровень городской жизни с современным затонувшим балконом с климат-контролем, являясь одним из трех зданий в мире, предлагающих эту запатентованную технологию.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 39.0
Цена за м², USD 5,641
Цена квартиры, USD 220,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

