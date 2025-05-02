Жилой комплекс Новая резиденция Treppan Tower с бассейнами и зоной отдыха, JVT, Дубай, ОАЭ

Treppan Living в JVT — это жилой проект, который полностью перевернет представление о роскошной жизни в Дубае. Здесь предлагаются полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты полностью меблированы, что означает, что вам не нужно беспокоиться о покупке мебели и оборудовании. Современные интерьеры и эксклюзивные элементы декора, тщательно продуманные планировки и просторные зоны с панорамными окнами дарят ощущение свободы. Помимо уникальной внутренней отделки, проект акцентирует внимание на экологичности и благополучии своих жителей. Чистота воздуха, сравнимая с горным воздухом, создается благодаря высококачественным системам фильтрации, что обеспечивает непревзойденный уровень комфортного проживания. В комплексе также предусмотрена система «умный дом», которая позволяет контролировать все функции квартиры с помощью мобильного приложения, обеспечивая комфорт и безопасность.

Проект включает в себя все необходимые удобства. Бассейны для взрослых и детей, открытый театр для вечеров под звездами, зона барбекю и детская игровая площадка — все эти элементы делают жизнь в комплексе максимально удобной и приятной для всей семьи. Для любителей активного образа жизни предусмотрены тренажерный зал и просторное пространство для йоги и гимнастики на свежем воздухе.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Открытый театр

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Тренажерный зал

Пространство для гимнастики и йоги на свежем воздухе

Кафе

Библиотека

Зона отдыха

Система умный дом

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50).

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle (JVT) — это один из самых востребованных и перспективных районов Дубая, который идеально сочетает в себе спокойствие загородной жизни и близость к современным городским удобствам. Здесь, в центре города, расположены жилые комплексы, включая виллы и апартаменты, которые обеспечивают комфортное и безопасное проживание для семей и профессионалов. Район является отличным выбором для семей. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: парки, детские площадки и зоны для отдыха. В дополнение к этому, район предлагает развитую инфраструктуру с магазинами, кафе, ресторанами, фитнес-центрами и медицинскими учреждениями, что делает повседневную жизнь максимально удобной. В JVT также есть спортивные комплексы, зоны для барбекю, аквапарки и пейзажные бассейны, что обеспечивает разнообразие активного отдыха и комфорт для жителей. С увеличением спроса на недвижимость в этом районе растут цены на жильё, что делает его привлекательным для инвестиций.