  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Treppan Tower с бассейнами и зоной отдыха, JVT, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Treppan Tower с бассейнами и зоной отдыха, JVT, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$318,321
18.05.2025
$321,117
17.05.2025
$319,929
16.05.2025
$320,144
14.05.2025
$310,124
13.05.2025
$306,816
11.05.2025
$306,155
10.05.2025
$307,179
09.05.2025
$304,684
08.05.2025
$303,575
07.05.2025
$304,621
14.04.2025
$303,254
13.04.2025
$303,431
12.04.2025
$304,565
11.04.2025
$311,446
10.04.2025
$312,715
09.04.2025
$314,288
08.04.2025
$314,092
06.04.2025
$314,276
05.04.2025
$311,412
04.04.2025
$315,576
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22557
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410965
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Treppan Living в JVT — это жилой проект, который полностью перевернет представление о роскошной жизни в Дубае. Здесь предлагаются полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы с 3 спальнями. Все апартаменты полностью меблированы, что означает, что вам не нужно беспокоиться о покупке мебели и оборудовании. Современные интерьеры и эксклюзивные элементы декора, тщательно продуманные планировки и просторные зоны с панорамными окнами дарят ощущение свободы. Помимо уникальной внутренней отделки, проект акцентирует внимание на экологичности и благополучии своих жителей. Чистота воздуха, сравнимая с горным воздухом, создается благодаря высококачественным системам фильтрации, что обеспечивает непревзойденный уровень комфортного проживания. В комплексе также предусмотрена система «умный дом», которая позволяет контролировать все функции квартиры с помощью мобильного приложения, обеспечивая комфорт и безопасность.

Проект включает в себя все необходимые удобства. Бассейны для взрослых и детей, открытый театр для вечеров под звездами, зона барбекю и детская игровая площадка — все эти элементы делают жизнь в комплексе максимально удобной и приятной для всей семьи. Для любителей активного образа жизни предусмотрены тренажерный зал и просторное пространство для йоги и гимнастики на свежем воздухе.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Открытый театр
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Тренажерный зал
  • Пространство для гимнастики и йоги на свежем воздухе
  • Кафе
  • Библиотека
  • Зона отдыха
  • Система умный дом

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (50/50).

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, система "умный дом"

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle (JVT) — это один из самых востребованных и перспективных районов Дубая, который идеально сочетает в себе спокойствие загородной жизни и близость к современным городским удобствам. Здесь, в центре города, расположены жилые комплексы, включая виллы и апартаменты, которые обеспечивают комфортное и безопасное проживание для семей и профессионалов. Район является отличным выбором для семей. Здесь есть всё необходимое для комфортной жизни: парки, детские площадки и зоны для отдыха. В дополнение к этому, район предлагает развитую инфраструктуру с магазинами, кафе, ресторанами, фитнес-центрами и медицинскими учреждениями, что делает повседневную жизнь максимально удобной. В JVT также есть спортивные комплексы, зоны для барбекю, аквапарки и пейзажные бассейны, что обеспечивает разнообразие активного отдыха и комфорт для жителей. С увеличением спроса на недвижимость в этом районе растут цены на жильё, что делает его привлекательным для инвестиций.

  • JLT - 17 минут
  • Dubai Marina - 19 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Palm Jebel Ali - 21 минут
  • Al Maktoum Intl Airport - 22 минуты
  • Business Bay - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Gateway Porto
Аджман, Объединённые Арабские Эмираты
от
$228,385
Жилой комплекс Aqua Dimore
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$204,110
Жилой комплекс ROYAL BAY
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$953,425
Жилой комплекс Новая резиденция Safa Gate со спа-зонами и зелеными садами рядом с Бурдж Халифа, Safa Park, Дубай, ОАЭ
Business Bay, Объединённые Арабские Эмираты
от
$842,026
Жилой комплекс Aria Residence
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$219,421
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Treppan Tower с бассейнами и зоной отдыха, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$318,321
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Iraz Creek View на берегу Дубай-Крик с бассейном и садами, Al Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Iraz Creek View на берегу Дубай-Крик с бассейном и садами, Al Jaddaf Waterfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$504,849
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает парковкой, тренажерным залом, детской площадкой и игровой комнатой, ухоженными садами, беговыми дорожками, бассейном, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Удобства и …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$5,14 млн
Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый проект IR1DIAN PARK с бассейнами и клубным домом в перспективном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект IR1DIAN PARK с бассейнами и клубным домом в перспективном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$343,324
IR1DIAN PARK – это долгожданный проект от одного из ведущих застройщиков в районе Jumeirah Village Circle. Object 1 впервые представляет концепцию малоэтажного жилого комплекса, созданного для тех, кто ценит комфорт, стиль и продуманную функциональность. Расположенный в самом сердце динамичн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации