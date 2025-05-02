Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Barari Heights со спа-зонами и детскими площадками рядом со школой, Majan, Дубай, ОАЭ

Barari Heights — новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Majan. Этот проект предлагает уникальное сочетание уединенности и городской доступности. Ваша новая резиденция окажется в шаге от изысканных ресторанов, культурных достопримечательностей и торговых центров и при этом подарит тишину и приватность в окружении пышной зелени и изысканной архитектуры.

От стильных студий до просторных двухуровневых резиденций с четырьмя спальнями — здесь каждая квартира словно произведение искусства. Интерьеры сочетают современные решения с тёплой элегантностью. Именно здесь роскошь становится частью повседневности. В каждой резиденции предусмотрен собственный бассейн. Панорамные окна наполняют комнаты естественным светом, а умные планировки и технологии создают идеальный баланс стиля и комфорта.

Это не просто комплекс, а тщательно продуманная экосистема. Представьте себе утро, которое начинается с прогулки по тенистым аллеям или с занятия йогой в специально отведенной зоне в окружении природы. Днём вас ждут тренировки в современном фитнес-центре, заплыв в инфинити-бассейне с видом на город, или отдых в спа. А вечером — кино под открытым небом. Для самых маленьких предусмотрены детский бассейн, безопасные игровые площадки и даже центр дневного ухода, где малыши смогут весело и с пользой провести время, пока родители наслаждаются моментами отдыха или работают.

Удобства:

Частный бассейн в каждой резиденции

Инфинити-бассейн

Джакузи

Специальные зоны для йоги, медитации и спа

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая площадка

Фитнес-центр с современным оборудованием

Кинотеатр под открытым небом

Просторные светлые квартиры с премиальной отделкой

Система «умный дом»

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: план рассрочки на 8 лет (20/80)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Школа - 5 минут

Dubai Mall - 20 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Mall of the Emirates - 25 минут

Бурдж-аль-Араб - 25 минут

Расположение и объекты поблизости