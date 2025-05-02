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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Barari Heights со спа-зонами и детскими площадками рядом со школой, Majan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$257,575
08.05.2025
$257,575
07.05.2025
$258,463
;
12
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ID: 25876
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In CRM: 2451631
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Barari Heights — новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Majan. Этот проект предлагает уникальное сочетание уединенности и городской доступности. Ваша новая резиденция окажется в шаге от изысканных ресторанов, культурных достопримечательностей и торговых центров и при этом подарит тишину и приватность в окружении пышной зелени и изысканной архитектуры.

От стильных студий до просторных двухуровневых резиденций с четырьмя спальнями — здесь каждая квартира словно произведение искусства. Интерьеры сочетают современные решения с тёплой элегантностью. Именно здесь роскошь становится частью повседневности. В каждой резиденции предусмотрен собственный бассейн. Панорамные окна наполняют комнаты естественным светом, а умные планировки и технологии создают идеальный баланс стиля и комфорта.

Это не просто комплекс, а тщательно продуманная экосистема. Представьте себе утро, которое начинается с прогулки по тенистым аллеям или с занятия йогой в специально отведенной зоне в окружении природы. Днём вас ждут тренировки в современном фитнес-центре, заплыв в инфинити-бассейне с видом на город, или отдых в спа. А вечером — кино под открытым небом. Для самых маленьких предусмотрены детский бассейн, безопасные игровые площадки и даже центр дневного ухода, где малыши смогут весело и с пользой провести время, пока родители наслаждаются моментами отдыха или работают.

Удобства:

  • Частный бассейн в каждой резиденции
  • Инфинити-бассейн
  • Джакузи
  • Специальные зоны для йоги, медитации и спа
  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр с современным оборудованием
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Просторные светлые квартиры с премиальной отделкой
  • Система «умный дом»

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: план рассрочки на 8 лет (20/80)

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 5 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Mall of the Emirates - 25 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
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