  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,63 млн
08.07.2025
$1,63 млн
06.07.2025
$1,63 млн
05.07.2025
$1,63 млн
04.07.2025
$1,62 млн
03.07.2025
$1,62 млн
02.07.2025
$1,62 млн
01.07.2025
$1,63 млн
29.06.2025
$1,63 млн
28.06.2025
$1,64 млн
27.06.2025
$1,64 млн
26.06.2025
$1,65 млн
25.06.2025
$1,65 млн
24.06.2025
$1,67 млн
22.06.2025
$1,66 млн
21.06.2025
$1,66 млн
20.06.2025
$1,67 млн
19.06.2025
$1,67 млн
18.06.2025
$1,66 млн
17.06.2025
$1,66 млн
15.06.2025
$1,66 млн
;
18
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23209
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414563
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каждое жилье спроектировано так, чтобы обеспечить максимальное удобство и подарить владельцам завораживающие панорамные виды на Персидский залив, величественные яхты порта Рашид и сверкающие огни небоскрёбов центра Дубая.

Архитектура комплекса тщательно продумана до мельчайших деталей: изысканные фасады, просторные террасы и инновационные технологии, включая систему «умный дом», создают гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Жилой комплекс предлагает жителям исключительные удобства: великолепный бассейн, современные фитнес-зоны, изысканные зоны отдыха и развлечений. Каждая кухня оснащена брендовой техникой и дизайнерской отделкой, подчёркивающей высочайший уровень жизни.

Удобства:

  • Система «умный дом»
  • бассейн
  • фитнес-зона
  • зоны для отдыха и развлечений

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/35/55

Особенности квартир

Отделка и мебель с брендовой техникой на кухне

Расположение и объекты поблизости
  • Порт Рашид - 5 минут
  • Пляж J1 Beach - 10 минут
  • La Mer - 10 минут
  • Рестораны - 10 минут
  • Пляжные клубы - 10 минут
  • Dubai Healthcare City - 10 minutes
  • Дубайский международный финансовый центр (DIFC) - 15 минут
  • Downtown Dubai - 18 минут
  • Dubai Mall - 18 минут
  • Business Bay - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Поля для гольфа и парки - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов и таунхаусов Eleganz рядом с автомагистралями, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$555,872
Жилой комплекс Новая резиденция One Sankari (Flagship) с бассейнами, теннисными кортами и бизнес-залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$11,23 млн
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
$510,000
Жилой комплекс Самый высокий жилой комплекс Sobha Central The Horizon в районе Джумейра Лейк Тауэрс, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$463,403
Жилой комплекс Элитный комплекс меблированных апартаментов Kempinski Residences с 5-звездочным отелем и собственным пляжем, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,31 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции LIV Maritime с бассейнами, полем для мини-гольфа и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,63 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция One Sankari (Flagship) с бассейнами, теннисными кортами и бизнес-залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция One Sankari (Flagship) с бассейнами, теннисными кортами и бизнес-залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$11,23 млн
Представляем вам уникальную возможность стать частью эксклюзивного жилого проекта One Sankari в сердце самого динамичного района Дубая — Business Bay. Этот проект переосмысливает представление о роскошной жизни и предлагает коллекцию из 63 роскошных апартаментов. Комплекс включает в себя две…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты класса люкс под брендом отеля Six Senses в престижной локации Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,85 млн
Второй проект брендированной резиденции от отельного оператора класса люкс в знаковой локации Dubai Marina. Состоит из апартаментов и пентхаусов с 2-5 спальнями. В проекте множество удобств и инфраструктуры, включая 25-метровый бассейн на 109-м этаже. Премиальные условия для жизни и отдыха в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Rove Home
Жилой комплекс Rove Home
Дубай, ОАЭ
от
$514,162
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Площадь 56–112 м²
2 объекта недвижимости 2
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации