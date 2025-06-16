  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Binghatti Ruby

Жилой комплекс Binghatti Ruby

Дубай, ОАЭ
от
$236,560
;
10
ID: 24511
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.01.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    26

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Роскошный жилой проект Binghatti Ruby в динамичном городском центре Jumeirah Village Circle (JVC)! Апартаменты отлично подойдут для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Полностью оборудованная кухня с техникой! Широкий спектр удобств! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!

Удобства: беговые дорожки, детская игровая площадка, детский бассейн, зоны отдыха, крытый тренажерный зал, общий бассейн, студия йоги, видеонаблюдение 24/7.

Расположение:
Проект обеспечивает легкий доступ ко всему, что предлагает Дубай. Комплекс находится всего в нескольких минутах езды от Circle Mall, Dubai Marina и основных транспортных артерий, таких как Al Khail Road (E44) и Sheikh Zayed Road (E311), что позволяет быстро и удобно добираться в любые части города.

- 8 минут до Dubai Hills Mall;
- 15 минут до Emirates Mall;
- 17 минут до отеля Burj Al Arab;
- 20 минут до центра города Дубая;
- 20 минут до Burj Khalifa;
- 20 минут до торгового центра Dubai Mall;
- 20 минут до Дубай Марина;
- 24 минуты до аэропорта DXB;
- 28 минут до DWC Airport.

Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
