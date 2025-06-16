Жилой комплекс Binghatti Ruby

Роскошный жилой проект Binghatti Ruby в динамичном городском центре Jumeirah Village Circle (JVC)! Апартаменты отлично подойдут для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Полностью оборудованная кухня с техникой! Широкий спектр удобств! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!



Удобства: беговые дорожки, детская игровая площадка, детский бассейн, зоны отдыха, крытый тренажерный зал, общий бассейн, студия йоги, видеонаблюдение 24/7.



Расположение:

Проект обеспечивает легкий доступ ко всему, что предлагает Дубай. Комплекс находится всего в нескольких минутах езды от Circle Mall, Dubai Marina и основных транспортных артерий, таких как Al Khail Road (E44) и Sheikh Zayed Road (E311), что позволяет быстро и удобно добираться в любые части города.



- 8 минут до Dubai Hills Mall;

- 15 минут до Emirates Mall;

- 17 минут до отеля Burj Al Arab;

- 20 минут до центра города Дубая;

- 20 минут до Burj Khalifa;

- 20 минут до торгового центра Dubai Mall;

- 20 минут до Дубай Марина;

- 24 минуты до аэропорта DXB;

- 28 минут до DWC Airport.



