Квартира в новостройке Знаковые квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл с личным бассейном

Эксклюзивные квартиры с собственным бассейном в знаковом здании в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл

Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle – JVC) – это современный жилой район в Дубае, известный своими удобными жилыми комплексами и разнообразной инфраструктурой. Он предлагает широкий выбор жилья, включая квартиры, таунхаусы и виллы. Район окружён зелёными парками и имеет множество удобств, таких как магазины, рестораны и школы. JVC славится своей удобной транспортной доступностью и хорошо связан с основными дорогами, такими как Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ к ключевым направлениям, таким как Dubai Marina, Downtown Dubai и Mall of the Emirates. JVC является популярным местом как для местных жителей, так и для иностранных экспатов.

Квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл, находятся всего в 5 минутах от местных магазинов и общественных учреждений, в 9 минутах от торгового центра Circle Mall, в 12 минутах от больниц и школ, в 17 минутах от Dubai Marina и JBR, в 20 минутах от Бурдж-Халифа и Dubai Mall и в 25 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект, занимающий участок площадью 6424 м², состоит из 42 жилых этажей и насчитывает 16 коммерческих помещений и 388 роскошных квартир, органично сочетающих элегантность и функциональность. Этот исключительный проект включает в себя механический этаж и потрясающую террасу на крыше с захватывающими видами. К услугам жителей будет инфинити-бассейн, детский бассейн, открытый лаундж, корт для падл-тенниса, бар, открытый тренажерный зал и универсальная многофункциональная площадка.

В проекте представлены варианты квартир с 1, 2 и 3 спальнями, при этом у каждой квартиры есть индивидуальный бассейн. Интерьеры отличаются элегантным напольным покрытием и изысканной отделкой стен и потолков, что позволяет максимально использовать естественное освещение. Кухня оборудована высококачественными шкафами, варочной панелью, мойкой, холодильником, посудомоечной машиной и многими другими приборами. Ванная комната может похвастаться роскошной отделкой, включая раковину, туалет, душевую кабину, ванну и джакузи. Кроме того, в отделке использованы качественные материалы для дверей и и гардеробных панелей.

DXB-00146