  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Квартира в новостройке Знаковые квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл с личным бассейном

Квартира в новостройке Знаковые квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл с личным бассейном

Дубай, ОАЭ
от
$363,764
;
9
Оставить заявку
ID: 27830
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    51

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Эксклюзивные квартиры с собственным бассейном в знаковом здании в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл

Джумейра Вилладж Серкл (Jumeirah Village Circle – JVC) – это современный жилой район в Дубае, известный своими удобными жилыми комплексами и разнообразной инфраструктурой. Он предлагает широкий выбор жилья, включая квартиры, таунхаусы и виллы. Район окружён зелёными парками и имеет множество удобств, таких как магазины, рестораны и школы. JVC славится своей удобной транспортной доступностью и хорошо связан с основными дорогами, такими как Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ к ключевым направлениям, таким как Dubai Marina, Downtown Dubai и Mall of the Emirates. JVC является популярным местом как для местных жителей, так и для иностранных экспатов.

Квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл, находятся всего в 5 минутах от местных магазинов и общественных учреждений, в 9 минутах от торгового центра Circle Mall, в 12 минутах от больниц и школ, в 17 минутах от Dubai Marina и JBR, в 20 минутах от Бурдж-Халифа и Dubai Mall и в 25 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект, занимающий участок площадью 6424 м², состоит из 42 жилых этажей и насчитывает 16 коммерческих помещений и 388 роскошных квартир, органично сочетающих элегантность и функциональность. Этот исключительный проект включает в себя механический этаж и потрясающую террасу на крыше с захватывающими видами. К услугам жителей будет инфинити-бассейн, детский бассейн, открытый лаундж, корт для падл-тенниса, бар, открытый тренажерный зал и универсальная многофункциональная площадка.

В проекте представлены варианты квартир с 1, 2 и 3 спальнями, при этом у каждой квартиры есть индивидуальный бассейн. Интерьеры отличаются элегантным напольным покрытием и изысканной отделкой стен и потолков, что позволяет максимально использовать естественное освещение. Кухня оборудована высококачественными шкафами, варочной панелью, мойкой, холодильником, посудомоечной машиной и многими другими приборами. Ванная комната может похвастаться роскошной отделкой, включая раковину, туалет, душевую кабину, ванну и джакузи. Кроме того, в отделке использованы качественные материалы для дверей и и гардеробных панелей.


DXB-00146

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитная резиденция Baccarat Residences в самом центре района Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,85 млн
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$310,887
Жилой комплекс The Community Sport Arena
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Апартаменты с террасами, видом на парк и гавань в ЖК Cedar, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,07 млн
Жилой комплекс Sobha Crest Grande
Дубай, ОАЭ
от
$393,550
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Знаковые квартиры в Дубае, Джумейра Вилладж Серкл с личным бассейном
Дубай, ОАЭ
от
$363,764
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Verdana 7
Жилой комплекс Verdana 7
Жилой комплекс Verdana 7
Жилой комплекс Verdana 7
Жилой комплекс Verdana 7
Показать все Жилой комплекс Verdana 7
Жилой комплекс Verdana 7
Дубай, ОАЭ
от
$461,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Шикарные апартаменты и таунхаусы в новом жилом комьюнити Verdana 7 в районе Dubai Investments Park! Полностью меблированная кухня! Экологически чистый район Дубая! В окружении пышной зелени! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипот…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Показать все Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture | Ultra Luxury Branded Homes
Дубай, ОАЭ
от
$4,42 млн
Год сдачи 2026
Дизайнерские апартаменты с видом на Дубайский каналCavalli Couture, расположенный на берегу Дубайского канала в парке Сафа, представляет собой коллекцию дизайнерских апартаментов с 3–5 спальнями и пентхаусов с 6 спальнями, интерьеры которых выполнены Cavalli, а из окон открывается потрясающи…
Застройщик
damac properties
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,720
Velos Residence — новый жилой проект от застройщика City View Developments в районе Motor City, Дубай. Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 408 апартаментами: от студий до вариантов с 1 и 2 спальнями. Архитектура здания вдохновлена аэродинамикой и гоночной атмосферой Dubai Autodrom…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации