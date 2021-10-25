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Oasis

Дубай, ОАЭ
от
€768,149
;
10
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Эко-комплекс Oasis располагается в локации MBR-City, отличающейся развитой инфраструктурой. Для комплекса характерен неповторимый средиземноморский стиль, напоминающий лучшие мировые курорты. Он включает в себя жилые апартаменты и таунхаусы премиум-класса. В каждой резиденции особое внимание уделяется эко-среде: инновационные технологии освещения, современные системы фильтрации воды и воздуха, умные технологии для управления домом.

Инфраструктура:

  • Большие общественные пространства
  • Открытый бассейн
  • Женский и мужской тренажёрные залы
  • Рестораны
  • Медицинские учреждения
  • Бассейн с подводными велотренажерами
  • Зоны для упражнений с шелковым канатом
  • Места для медитации и йоги на крыше
  • Бассейн на крыше 18+
  • Бизнес-центры 
  • Оборудование и площадки для разных видов спорта
  • Сауна
  • Семейные лаунджи
  • Кинотеатр
  • Детский сад
  • Беговые дорожки и многое другое

Центром эко-комплекса станет The Park — густо озелененное пространство площадью 27,9 тыс. м2, затененное тысячелетними оливковыми деревьями, которые привезены из разных уголков мира.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 105.0
Цена за м², EUR 7,316
Цена квартиры, EUR 768,149
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 150.0
Цена за м², EUR 7,110
Цена квартиры, EUR 1,07 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 252.0
Цена за м², EUR 8,659
Цена квартиры, EUR 2,18 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Таунхаус
Площадь, м² 507.0 – 883.0
Цена за м², EUR 5,897 – 6,652
Цена квартиры, EUR 3,37 млн – 5,21 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 13 000 м
Детский сад 3 000 м
Море 7 500 м
Торговый центр 1 000 м
Школа 1 500 м

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Oasis
Дубай, ОАЭ
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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