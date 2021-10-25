Эко-комплекс Oasis располагается в локации MBR-City, отличающейся развитой инфраструктурой. Для комплекса характерен неповторимый средиземноморский стиль, напоминающий лучшие мировые курорты. Он включает в себя жилые апартаменты и таунхаусы премиум-класса. В каждой резиденции особое внимание уделяется эко-среде: инновационные технологии освещения, современные системы фильтрации воды и воздуха, умные технологии для управления домом.

Инфраструктура:

Большие общественные пространства

Открытый бассейн

Женский и мужской тренажёрные залы

Рестораны

Медицинские учреждения

Бассейн с подводными велотренажерами

Зоны для упражнений с шелковым канатом

Места для медитации и йоги на крыше

Бассейн на крыше 18+

Бизнес-центры

Оборудование и площадки для разных видов спорта

Сауна

Семейные лаунджи

Кинотеатр

Детский сад

Беговые дорожки и многое другое

Центром эко-комплекса станет The Park — густо озелененное пространство площадью 27,9 тыс. м2, затененное тысячелетними оливковыми деревьями, которые привезены из разных уголков мира.