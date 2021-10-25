Эко-комплекс Oasis располагается в локации MBR-City, отличающейся развитой инфраструктурой. Для комплекса характерен неповторимый средиземноморский стиль, напоминающий лучшие мировые курорты. Он включает в себя жилые апартаменты и таунхаусы премиум-класса. В каждой резиденции особое внимание уделяется эко-среде: инновационные технологии освещения, современные системы фильтрации воды и воздуха, умные технологии для управления домом.
Инфраструктура:
Центром эко-комплекса станет The Park — густо озелененное пространство площадью 27,9 тыс. м2, затененное тысячелетними оливковыми деревьями, которые привезены из разных уголков мира.
|Аэропорт
|13 000 м
|Детский сад
|3 000 м
|Море
|7 500 м
|Торговый центр
|1 000 м
|Школа
|1 500 м