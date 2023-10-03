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46 объектов найдено
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Коттедж новое здание, с террасой, с гаражом
Марбелья, Испания
298 м²
Nueva Promoción: Precios desde & евро; & Amp; NBSP; 1 602 000 гаста и евро; & Amp; NBSP; 1 9…
€1,60 млн
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
101 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 409 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 688 0…
€409,000
1
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
243 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 1 025 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 217 00…
€1,03 млн
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
307 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 699 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 749 0…
€699,000
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
145 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 462 372 гаста & евро; & amp; nbsp; 532 0…
€462,372
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Марбелья, Испания
412 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 1 495 950 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 8…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Benahavis, Испания
365 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 975 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 390…
€975,000
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
156 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 439 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 798 5…
€439,000
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
205 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 2 550 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 2 550 00…
€2,55 млн
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Estepona, Испания
166 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 580 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 590 000. […
€580,000
Рекомендовать
Коттедж с террасой, с гаражом, с садом
Mijas, Испания
181 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 598 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 598 000. […
€598,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
3
120 м²
Предлагается на продажу коттедж на первой линии в трёх уровнях площадью 120 кв. м. с собстве…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
2
148 м²
€570,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
2
150 м²
Продается таунхаус на возвышенности с очень красивым видом на море. 1 этаж: гостиная с кухн…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
3
150 м²
Продается таунхаус в комплексе расположеном на возвышенности на первой линии. До туристическ…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален у моря
Андалусия, Испания
5
3
150 м²
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
3
150 м²
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
3
140 м²
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален у моря
Андалусия, Испания
5
4
220 м²
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
2
120 м²
Комплекс расположен в элитном районе в тихом месте. Коттеджи имеют 2 уровня, участок 1000-12…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни у моря
Андалусия, Испания
4
4
160 м²
Продается отдельно стоящий таунхаус с видом на море. Комплекс расположен в тихом месте в поп…
€325,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни у моря
Андалусия, Испания
4
3
135 м²
Продается отдельно стоящий коттедж с видом на море. В комплексе всего 3 дома, общая площадь…
€500,000
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Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
110 м²
Продается отдельно стоящий таунхаус в комплексе. Тихое место в окружении природы. До песчан…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
110 м²
Продается таунхаус в комплексе, всего в 150 метрах от красивейшего песчаного пляжа. Комплекс…
€155,000
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Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
80 м²
Продается 2 таунхауса в комплексе на 1 линии. Интерьером занимался профессиональный дизайнер…
€180,000
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Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
2
120 м²
€260,000
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Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
75 м²
Новый комплекс таунхаусов в туристическом городке с круглогодичной инфраструктурой, всего в …
€145,000
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Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
70 м²
Предлагаются на продажу танхаусы в комплексе в окружении зелени и сосен. Танхаусы расположен…
€120,000
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Коттедж 2 спальни у моря
Андалусия, Испания
2
2
120 м²
Продается таунхаус с видом на море. Таунхаус находится в комплексе расположеном на первой ли…
€240,000
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Коттедж 3 спальни у моря
Андалусия, Испания
3
2
90 м²
В одной из самых красивых бухт Афона, защищенной UNESCO входящий в списки всемирного наследи…
€350,000
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