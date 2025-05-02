Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ

Новый жилой комплекс, предлагающий уникальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Этот проект идеально подойдет как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми, ценящих высокое качество жизни и современные удобства.
Особенности проекта:
- Разнообразие планировок: От уютных студий до просторных квартир с двумя спальнями и кабинетом. Каждая квартира спроектирована с учетом современных требований и оснащена всем необходимым для комфортного проживания.
- Многоуровневая инфраструктура: Комплекс предлагает широкий спектр удобств, расположенных на разных этажах здания, что позволяет каждому жильцу найти занятие по душе.
- Высокие потолки: Стандартная высота потолков 3,8 метра создает ощущение простора и воздушности.
- Современная отделка: Квартиры оснащены полностью оборудованными кухнями с высококачественной техникой ведущих брендов (Grohe, Bosch, Teka и др.), а также встроенными шкафами.
- Умный дом: Интеграция умной системы позволит управлять различными функциями квартиры с помощью смартфона или голосовых команд.
- Благоустроенная территория: Зеленый сад, зоны отдыха, площадки для барбекю создают уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе.
- Парковка: Для каждого жильца предусмотрено парковочное место, а также кладовая на подиумном этаже для дополнительного хранения вещей.
Удобства:
- Островной бассейн
- Инфинити-бассейн
- Клубный дом
- Сигарный салон
- Паровая и сауна
- Коворкинг
- Детский сад
- Дневной уход за животными
Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.
Рассрочка 50/50
- 20% первоначальный взнос
- 5% в шести квартальных платежах
- 50% при сдаче в эксплуатацию
Удобства и оснащение в доме
С ремонтом, оборудовано кухней и техникой bosh, встроенные шкафы.
Расположение и объекты поблизости
Благодаря удобной транспортной развязке, вы сможете быстро добраться до центра города, деловых районов и основных транспортных артерий.