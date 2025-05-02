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Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$298,087
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20
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ID: 21555
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391012
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Новый жилой комплекс, предлагающий уникальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Этот проект идеально подойдет как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми, ценящих высокое качество жизни и современные удобства.

Особенности проекта:
  • Разнообразие планировок: От уютных студий до просторных квартир с двумя спальнями и кабинетом. Каждая квартира спроектирована с учетом современных требований и оснащена всем необходимым для комфортного проживания.
  • Многоуровневая инфраструктура: Комплекс предлагает широкий спектр удобств, расположенных на разных этажах здания, что позволяет каждому жильцу найти занятие по душе.
  • Высокие потолки: Стандартная высота потолков 3,8 метра создает ощущение простора и воздушности.
  • Современная отделка: Квартиры оснащены полностью оборудованными кухнями с высококачественной техникой ведущих брендов (Grohe, Bosch, Teka и др.), а также встроенными шкафами.
  • Умный дом: Интеграция умной системы позволит управлять различными функциями квартиры с помощью смартфона или голосовых команд.
  • Благоустроенная территория: Зеленый сад, зоны отдыха, площадки для барбекю создают уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе.
  • Парковка: Для каждого жильца предусмотрено парковочное место, а также кладовая на подиумном этаже для дополнительного хранения вещей.

Удобства:

  • Островной бассейн
  • Инфинити-бассейн
  • Клубный дом
  • Сигарный салон
  • Паровая и сауна
  • Коворкинг
  • Детский сад
  • Дневной уход за животными

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 50/50

- 20% первоначальный взнос

- 5% в шести квартальных платежах

- 50% при сдаче в эксплуатацию

Удобства и оснащение в доме

С ремонтом, оборудовано кухней и техникой bosh, встроенные шкафы.

Расположение и объекты поблизости

Благодаря удобной транспортной развязке, вы сможете быстро добраться до центра города, деловых районов и основных транспортных артерий.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Isola Bella с бассейнами, коворкингом и детским садом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$298,087
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