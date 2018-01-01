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AARK Residence

Дубай, ОАЭ
от
€207,543
;
14
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О комплексе

Квартира в новейшем проекте AARK Residence! В быстроразвивающемся районе Dubai Land! Панорамный вид на комьюнити и город! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни, инвестиций и сдачи в аренду!

Инфраструктура: лобби-лаунж, бассейн, фитнес-зал, детская игровая площадка, ландшафтные сады, парковочные места, служба безопасности 24/7.

Расположение:
3 минуты до The Centro
5 минут до торгового центра Dubai Outlet Mall
10 минут до центра Global Village
15 минут до Шейх Зайед Роуд
20 минут до центра Дубая, Dubai Mall, Бурдж Халифа

План оплаты:
10% - первоначальный взнос
40% - на стадии строительства
50% - после сдачи объекта

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
13
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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AARK Residence
Дубай, ОАЭ
от
€207,543
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Realting.com
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