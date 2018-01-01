Квартира в новейшем проекте AARK Residence! В быстроразвивающемся районе Dubai Land! Панорамный вид на комьюнити и город! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни, инвестиций и сдачи в аренду!
Инфраструктура: лобби-лаунж, бассейн, фитнес-зал, детская игровая площадка, ландшафтные сады, парковочные места, служба безопасности 24/7.
Расположение:
3 минуты до The Centro
5 минут до торгового центра Dubai Outlet Mall
10 минут до центра Global Village
15 минут до Шейх Зайед Роуд
20 минут до центра Дубая, Dubai Mall, Бурдж Халифа
План оплаты:
10% - первоначальный взнос
40% - на стадии строительства
50% - после сдачи объекта
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