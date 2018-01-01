AARK Residence

Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 4-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB. ORB Tower by District One предлагает смешанные апартаменты на набережной, с великолепным видом на окрестности и величественный горизонт города, резиденции количественно оценят весь ваш жизненный опыт. Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 4649 кв. Прогулка в шкафчике офис Порошковая комната Прачечная Лобби, Лифт и Зона ожидания оформление Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Бассейн Супермаркет и Торговая зона Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал Фитнес-центр Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Расположение рядом; Бизнес-Бей – 10 минут Дубайский международный финансовый центр – 15 минут Всемирный торговый центр Дубая – 15 минут Бурдж Аль Араб – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 30 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284