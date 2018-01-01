  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ

Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€666,941
;
8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Жилой комплекс представляет собой 2 высоких здания с большими просторными жилыми единицами с различными планировками: апартаменты, таунхаусы, пентхаусы с 1-3 спальнями. В башнях 37 и 20 этажей.

Жилой комплекс - часть эксклюзивного сообщества с 27-ю жилыми небоскребами класса люкс. Работы по строительству данного жилого района были начаты в январе 2018 года.

Удобный график оплат:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 20% постройка
  • 8,3% - 40% постройка
  • 8,3% - 60% постройка
  • 8,3% - 100% постройка
  • 4,2% - 6 месяцев с завершения
  • 4,2% - 12 месяцев с завершения
  • 4,2% - 18 месяцев с завершения
  • 4,2% - 24 месяца с завершения.
Особенности квартир Варианты планировки:

Апартаменты с 1 спальней: cпальня, гостиная, кухня, прачечная, ванная комната, балкон.

Апартаменты с 2 спальнями: 2 спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната.

Апартаменты с 3 спальнями: 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиная, прачечная, кухня, гардеробная, балкон, дамская комната, комната для обслуживающего персонала.

Удобства и оснащение в доме

Также, в жилом комплексе есть пристань для яхт, круглосуточная охрана, рестораны, кафе, магазины, зеленый парк.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность до 18% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

Расположен между островом Palm Jumeirah и районом Jumeirah Beach Residence. Рядом - район Dubai Marina, дорога Sheikh Zayed Road.

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 15 минут до района Downtown Dubai
  • 20 минут до Международного аэропорта Дубая
  • 25 минут до выставки EXPO-2021
  • 45 минут до аэропорта Мактума.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс DAMAC VOLTA | Dubai Downtown
Дубай, ОАЭ
от
€417,000
Жилой комплекс Новая резиденция Jadeel с бассейнами рядом с Дубай Марина, Umm Suqeim, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,71 млн
Многоквартирный жилой дом 1BR | The V Tower | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€169,000
Жилой комплекс BAYVIEWS
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€386,478
Многоквартирный жилой дом 3BR | Anwa Aria | Omniyat
Дубай, ОАЭ
от
€1,07 млн
Вы просматриваете
Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€666,941
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Amber с бассейном рядом со всей необходимой инфраструктурой, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Amber с бассейном рядом со всей необходимой инфраструктурой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€353,726
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом, спортивными площадками, магазинами, крытой парковкой. Окончание строительства - октябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Школа - 5 минут Торговый центр - 2 минуты Больница - 5 минут Море - 6,5 км Центр города - 17,5 км Станция метро - 6 км
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | The Quayside | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,05 млн
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 3 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Quayside by Ellington Properties Amenities & Facilities; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,739 Sqft Powder room Laundry area Maid room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Location Nearby; Dubai Mall – 05 mins Jumeirah beach – 10 mins Dubai International Airport – 20 mins Burj Al Arab – 15 mins Dubai Marina – 25 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Жилой комплекс Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл у воды с бассейном и видом на море Coral villas, Palm Jebel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€4,76 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые современные виллы с террасами и балконами, садами, бассейнами и панорамным видом на море. Окончание строительства - 4 квартал 2027 года. Удобства и оснащение в доме Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе прямо на берегу моря. Дубай Марина — 18 км Международный аэропорт — 20 км Бурдж-аль-Араб — 26 км Бизнес-Бэй — 35 км Джумейра-Бич — 33 км
Realting.com
Перейти