Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Edgewater Residences Phase 2 от Eva Real Estate — это проект, который олицетворяет идеальный баланс между премиум-качеством и исключительным расположением. Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, торгового центра и отелей, этот жилой комплекс подарит вам комфорт и удобство в одном из самых востребованных районов Дубая. Современная архитектура с панорамными окнами, просторные квартиры с открытой планировкой и кухни, оснащенные техникой Bosch — все сделано с вниманием к деталям, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей.

Каждая деталь в Edgewater Residences Phase 2 продумана для того, чтобы создавать идеальные условия для жизни. Просторные квартиры с высоким качеством отделки позволяют наслаждаться комфортом и роскошью, а открытые планировки и огромные окна наполняют пространство светом и воздухом.

Этот проект идеально сочетает спокойствие прибрежной жизни с возможностями, которые дает развитая инфраструктура района. Вы сможете наслаждаться утренними прогулками по пляжу, исследовать рестораны и магазины на каждом шагу и отдыхать в удобных зонах для досуга и отдыха.

Удобства:

Зона отдыха на свежем воздухе

Бассейн

Детская игровая зона

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка 40/60

Особенности квартир

Отделка как в брошюре, материалы прописаны также в контракте, в кухне техника Bosch (духовка, плита, вытяжка).

Без мебели (но шкафы, кухня, сантехника включена).

Международный аэропорт Дубай - 10 минут

Бурдж Халифа - 20 минут

Дубай Молл - 20 минут

Бурдж-аль-Араб - 35 минут

Расположение и объекты поблизости