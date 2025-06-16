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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$853,117
09.07.2025
$853,117
08.07.2025
$850,553
06.07.2025
$850,589
05.07.2025
$851,972
04.07.2025
$848,554
03.07.2025
$849,511
02.07.2025
$849,937
01.07.2025
$855,053
29.06.2025
$854,927
28.06.2025
$856,477
27.06.2025
$857,128
26.06.2025
$861,717
25.06.2025
$864,510
24.06.2025
$871,907
22.06.2025
$869,518
21.06.2025
$870,354
20.06.2025
$874,766
19.06.2025
$871,645
18.06.2025
$867,248
17.06.2025
$868,731
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23223
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414573
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Edgewater Residences Phase 2 от Eva Real Estate — это проект, который олицетворяет идеальный баланс между премиум-качеством и исключительным расположением. Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, торгового центра и отелей, этот жилой комплекс подарит вам комфорт и удобство в одном из самых востребованных районов Дубая. Современная архитектура с панорамными окнами, просторные квартиры с открытой планировкой и кухни, оснащенные техникой Bosch — все сделано с вниманием к деталям, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей.

Каждая деталь в Edgewater Residences Phase 2 продумана для того, чтобы создавать идеальные условия для жизни. Просторные квартиры с высоким качеством отделки позволяют наслаждаться комфортом и роскошью, а открытые планировки и огромные окна наполняют пространство светом и воздухом.

Этот проект идеально сочетает спокойствие прибрежной жизни с возможностями, которые дает развитая инфраструктура района. Вы сможете наслаждаться утренними прогулками по пляжу, исследовать рестораны и магазины на каждом шагу и отдыхать в удобных зонах для досуга и отдыха.

Удобства:

  • Зона отдыха на свежем воздухе
  • Бассейн
  • Детская игровая зона

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка 40/60

Особенности квартир

Отделка как в брошюре, материалы прописаны также в контракте, в кухне техника Bosch (духовка, плита, вытяжка).

Без мебели (но шкафы, кухня, сантехника включена).

Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 10 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Edgewater Residences Phase 2 с бассейном рядом с международным аэропортом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$853,117
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