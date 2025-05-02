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Квартира в новостройке Parkwood Dubai Hills Estate

Дубай, ОАЭ
от
$550,000
;
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17 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25933
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

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Отель Dubai Hills Emaar

Отель Dubai Hills Estate

Расположенный в самом сердце Дубая, EMAAR Dubai Hills Estate является престижным сообществом, которое олицетворяет сложную городскую жизнь. Обладая множеством роскошных объектов недвижимости, включая потрясающие виллы и апартаменты, эта разработка представляет собой прекрасную возможность для инвестиций в недвижимость в Дубае. Сообщество славится своей приверженностью к совершенству, предлагая жителям образ жизни, который гармонизирует современность с природой. Dubai Hills Estate также является центром внеплановых проектов в Дубае, приглашая инвесторов участвовать в передовых разработках, которые способствуют постоянно развивающемуся горизонту города. С захватывающим видом на знаковые достопримечательности, такие как Бурдж-Халифа, это сообщество является свидетельством видения города для беспрецедентных предложений недвижимости, обеспечивая стратегические и ценные инвестиции в процветающий рынок недвижимости Дубая.

  • 2700 акров многоцелевого развития
  • 18-ти поле для гольфа
  • 1 450 000 кв.м Парки и открытые пространства
  • 180 000 кв. м Дубая Парк Хиллс
  • 282 000 кв.м Торговый центр Dubai Hills
  • 3 Школы
  • 54 км велосипедный маршрут

Parkwood предлагает возвышенную жизнь с потрясающим видом на горизонт Дубая, плавно сочетая природу и современный дизайн. Вдохновленное Vida Interiors, пространство источает современную элегантность теплыми, привлекательными тонами. Предназначенный для общения и сообщества, именно здесь разворачиваются истории и растет истинное чувство принадлежности.

Развлекайтесь, играйте и подключайтесь в парке Хиллсайд — динамичном святилище, где сосуществуют спокойствие и энергия. Побег в безмятежное, пространство дзен, расслабиться в зоне отдыха, зарядиться энергией в оживленном хабе или раздвинуть свои пределы в фитнес-зоне. Разработанный, чтобы вдохновить на общение, Hillside Park способствует сильному чувству общности для всех.

Расположенный в Dubai Hills Estate, Парквуд предлагает спокойную жизнь с легким доступом к ключевым районам Дубая. Благодаря Al Khail Road, центр Дубая и основные центры находятся в нескольких минутах ходьбы, а вскоре Etihad Rail и метро Дубая предложат быстрый аэропорт и эмират.

Испытайте роскошь VIDA в недавно спроектированном спортивном парке на склоне холма, с изысканной отделкой и потрясающим видом на парк и горизонт центра города.

Найдите баланс в жизни релаксации и приключений. Наши кураторские удобства - моменты на пляже, семейное веселье и звездные барбекю - ежедневно повышаются. Это не просто дом, это игровая площадка для вашей души.

  • Внутренние и наружные спортзалы
  • Взрослые и дети купаются в бассейнах
  • Многоуровневые игровые площадки для детей
  • Спортивные корты и бег Следы
  • Йога-палуба и паркур район
  • Скейт-боул и мини- гольф
  • Сухие фонтаны и элементы искусства
  • Открытый кинотеатр и амфитеатр
  • Пикник и BBQ Районы

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Parkwood Dubai Hills Estate

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