Квартира в новостройке Parkwood Dubai Hills Estate

Отель Dubai Hills Emaar

Отель Dubai Hills Estate

Расположенный в самом сердце Дубая, EMAAR Dubai Hills Estate является престижным сообществом, которое олицетворяет сложную городскую жизнь. Обладая множеством роскошных объектов недвижимости, включая потрясающие виллы и апартаменты, эта разработка представляет собой прекрасную возможность для инвестиций в недвижимость в Дубае. Сообщество славится своей приверженностью к совершенству, предлагая жителям образ жизни, который гармонизирует современность с природой. Dubai Hills Estate также является центром внеплановых проектов в Дубае, приглашая инвесторов участвовать в передовых разработках, которые способствуют постоянно развивающемуся горизонту города. С захватывающим видом на знаковые достопримечательности, такие как Бурдж-Халифа, это сообщество является свидетельством видения города для беспрецедентных предложений недвижимости, обеспечивая стратегические и ценные инвестиции в процветающий рынок недвижимости Дубая.

2700 акров многоцелевого развития

18-ти поле для гольфа

1 450 000 кв.м Парки и открытые пространства

180 000 кв. м Дубая Парк Хиллс

282 000 кв.м Торговый центр Dubai Hills

3 Школы

54 км велосипедный маршрут

Parkwood предлагает возвышенную жизнь с потрясающим видом на горизонт Дубая, плавно сочетая природу и современный дизайн. Вдохновленное Vida Interiors, пространство источает современную элегантность теплыми, привлекательными тонами. Предназначенный для общения и сообщества, именно здесь разворачиваются истории и растет истинное чувство принадлежности.

Развлекайтесь, играйте и подключайтесь в парке Хиллсайд — динамичном святилище, где сосуществуют спокойствие и энергия. Побег в безмятежное, пространство дзен, расслабиться в зоне отдыха, зарядиться энергией в оживленном хабе или раздвинуть свои пределы в фитнес-зоне. Разработанный, чтобы вдохновить на общение, Hillside Park способствует сильному чувству общности для всех.

Расположенный в Dubai Hills Estate, Парквуд предлагает спокойную жизнь с легким доступом к ключевым районам Дубая. Благодаря Al Khail Road, центр Дубая и основные центры находятся в нескольких минутах ходьбы, а вскоре Etihad Rail и метро Дубая предложат быстрый аэропорт и эмират.

Испытайте роскошь VIDA в недавно спроектированном спортивном парке на склоне холма, с изысканной отделкой и потрясающим видом на парк и горизонт центра города.

Найдите баланс в жизни релаксации и приключений. Наши кураторские удобства - моменты на пляже, семейное веселье и звездные барбекю - ежедневно повышаются. Это не просто дом, это игровая площадка для вашей души.