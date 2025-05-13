Parkside Boulevard — эксклюзивный жилой проект в престижном районе Арджан в Дубае, где роскошь становится образом жизни, а каждый элемент пространства продуман до мелочей. Здесь вас ждут современные студии, апартаменты с одной или двумя спальнями, а также уникальные планировки с кабинетом и частным бассейном — идеальный выбор для тех, кто ценит приватность.

Проект поражает высоким уровнем отделки: турецкая плитка Kale, итальянские двери, кухни с испанским дизайном, оснащены итальянской бытовой техникой, а в ванных комнатах — фурнитура и сантехника из Испании. Каждая деталь в интерьере выбрана с особым вниманием, чтобы создать атмосферу уюта, стиля и европейского качества. Просторные балконы и панорамные окна наполняют дом светом и открывают завораживающие виды на зеленые окрестности. Резиденции также оборудованы системой “умный дом”.

Вас ждут изящные пейзажные сады, бассейны для взрослых и детей, зоны для йоги и медитации, уютные уголки для отдыха и общения. Любители активного образа жизни по достоинству оценят современный тренажёрный зал и оздоровительный клуб с сауной и парной. Вечера можно проводить в собственном кинотеатре под открытым небом или устроить ужин в зоне барбекю в окружении зелени. Для маленьких жителей предусмотрена безопасная и веселая детская площадка. Этот проект создан для тех, кто ищет исключительное качество, атмосферу уединения и удобства мегаполиса в одном месте. Parkside Boulevard — это не просто инвестиция в недвижимость, это вклад в стиль жизни, где каждый день наполнен гармонией, комфортом и эстетическим наслаждением.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Зона для йоги и медитации

Детская игровая площадка

Кинотеатр под открытым небом

Зона барбекю

Оздоровительный клуб, сауна и парная

Тренажерный зал

Сад

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Все квартиры полумебелированные (semi-furnished), будет встроенная кухня с итальянской кухонной техникой, кухонный остров и стол. В спальне - встроенный шкаф. Санузлы - с отделкой и сантехникой. Система умный дом и умный замок

Dubai Hills - 5 минут

Mall of the Emirates - 10 минут

Аэропорт Аль-Мактум - 20 минут

Даунтаун Дубай и Dubai Mall - 20 минут

Международный аэропорт Дубай - 25 минут

Расположение и объекты поблизости