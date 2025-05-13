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Жилой комплекс Новый проект Parkside Boulevard с бассейнами, садом и оздоровительным клубом, Arjan — Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$339,518
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20
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ID: 26218
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456849
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Parkside Boulevard — эксклюзивный жилой проект в престижном районе Арджан в Дубае, где роскошь становится образом жизни, а каждый элемент пространства продуман до мелочей. Здесь вас ждут современные студии, апартаменты с одной или двумя спальнями, а также уникальные планировки с кабинетом и частным бассейном — идеальный выбор для тех, кто ценит приватность.

Проект поражает высоким уровнем отделки: турецкая плитка Kale, итальянские двери, кухни с испанским дизайном, оснащены итальянской бытовой техникой, а в ванных комнатах — фурнитура и сантехника из Испании. Каждая деталь в интерьере выбрана с особым вниманием, чтобы создать атмосферу уюта, стиля и европейского качества. Просторные балконы и панорамные окна наполняют дом светом и открывают завораживающие виды на зеленые окрестности. Резиденции также оборудованы системой “умный дом”.

Вас ждут изящные пейзажные сады, бассейны для взрослых и детей, зоны для йоги и медитации, уютные уголки для отдыха и общения. Любители активного образа жизни по достоинству оценят современный тренажёрный зал и оздоровительный клуб с сауной и парной. Вечера можно проводить в собственном кинотеатре под открытым небом или устроить ужин в зоне барбекю в окружении зелени. Для маленьких жителей предусмотрена безопасная и веселая детская площадка. Этот проект создан для тех, кто ищет исключительное качество, атмосферу уединения и удобства мегаполиса в одном месте. Parkside Boulevard — это не просто инвестиция в недвижимость, это вклад в стиль жизни, где каждый день наполнен гармонией, комфортом и эстетическим наслаждением.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Зона для йоги и медитации
  • Детская игровая площадка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зона барбекю
  • Оздоровительный клуб, сауна и парная
  • Тренажерный зал
  • Сад

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Все квартиры полумебелированные (semi-furnished), будет встроенная кухня с итальянской кухонной техникой, кухонный остров и стол. В спальне - встроенный шкаф. Санузлы - с отделкой и сантехникой. Система умный дом и умный замок

Расположение и объекты поблизости
  • Dubai Hills - 5 минут
  • Mall of the Emirates - 10 минут
  • Аэропорт Аль-Мактум - 20 минут
  • Даунтаун Дубай и Dubai Mall - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект Parkside Boulevard с бассейнами, садом и оздоровительным клубом, Arjan — Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$339,518
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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