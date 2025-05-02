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Жилой комплекс Новая резиденция Firoza с пляжем и полем для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$422,125
14.04.2025
$419,518
13.04.2025
$419,764
12.04.2025
$421,331
11.04.2025
$430,851
10.04.2025
$432,607
09.04.2025
$434,784
08.04.2025
$434,512
06.04.2025
$434,766
05.04.2025
$430,804
04.04.2025
$436,564
03.04.2025
$441,405
02.04.2025
$440,475
01.04.2025
$439,479
30.03.2025
$438,128
29.03.2025
$441,404
28.03.2025
$443,016
27.03.2025
$441,464
26.03.2025
$441,187
25.03.2025
$439,681
24.03.2025
$438,192
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Жилой комплекс Новая резиденция Firoza с пляжем и полем для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25370
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441539
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

FIROZA – уникальный проект предлагает высокий уровень жизни в окружении лазурных вод и благоустроенных пляжей, создает идеальное пространство для тех, кто ценит первоклассный комфорт, стиль и безмятежность. Расположенный в одном из самых престижных районов Дубая, он сочетает в себе удобную транспортную доступность, близость к ключевым инфраструктурным объектам и уединенную атмосферу курортного отдыха.

Каждая резиденция здесь – это воплощение изысканности и современного дизайна. Комплекс включает 8 этажей стильных, полностью меблированных апартаментов с 1-3 спальнями, где каждая деталь продумана до мелочей. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняют помещения естественным светом и открывают захватывающие виды на Арабский залив. Отделка премиального уровня, высококачественные материалы и эргономичные планировки создают атмосферу уюта и элегантности, а частная парковка и развитая инфраструктура обеспечивают максимальное удобство для резидентов.

Откройте для себя более 21 километра белоснежных пляжей, где можно насладиться купанием в кристально чистых водах или заняться водными видами спорта. В непосредственной близости расположены лучшие поля для гольфа, роскошные отели и курорты, изысканные рестораны и торговые галереи мирового класса, а также развлекательные комплексы и зеленые парки, идеально подходящие для прогулок и отдыха. Любители активного образа жизни оценят современный фитнес-центр с передовым оборудованием, а те, кто стремится к уединению и гармонии, смогут наслаждаться тишиной и природой в специально оборудованных зонах отдыха.

Удобства:

  • Пляж
  • Поле для гольфа
  • Фитнес-центр
  • Парки
  • Зоны отдыха

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к основным автомагистралям и общественному транспорту, позволяя всего за несколько минут добраться до центра Дубая, ведущих бизнес-центров, элитных учебных заведений и медицинских учреждений.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Firoza с пляжем и полем для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$422,125
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DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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