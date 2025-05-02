Жилой комплекс Новая резиденция Firoza с пляжем и полем для гольфа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

FIROZA – уникальный проект предлагает высокий уровень жизни в окружении лазурных вод и благоустроенных пляжей, создает идеальное пространство для тех, кто ценит первоклассный комфорт, стиль и безмятежность. Расположенный в одном из самых престижных районов Дубая, он сочетает в себе удобную транспортную доступность, близость к ключевым инфраструктурным объектам и уединенную атмосферу курортного отдыха.

Каждая резиденция здесь – это воплощение изысканности и современного дизайна. Комплекс включает 8 этажей стильных, полностью меблированных апартаментов с 1-3 спальнями, где каждая деталь продумана до мелочей. Просторные интерьеры с панорамными окнами наполняют помещения естественным светом и открывают захватывающие виды на Арабский залив. Отделка премиального уровня, высококачественные материалы и эргономичные планировки создают атмосферу уюта и элегантности, а частная парковка и развитая инфраструктура обеспечивают максимальное удобство для резидентов.

Откройте для себя более 21 километра белоснежных пляжей, где можно насладиться купанием в кристально чистых водах или заняться водными видами спорта. В непосредственной близости расположены лучшие поля для гольфа, роскошные отели и курорты, изысканные рестораны и торговые галереи мирового класса, а также развлекательные комплексы и зеленые парки, идеально подходящие для прогулок и отдыха. Любители активного образа жизни оценят современный фитнес-центр с передовым оборудованием, а те, кто стремится к уединению и гармонии, смогут наслаждаться тишиной и природой в специально оборудованных зонах отдыха.

Удобства:

Пляж

Поле для гольфа

Фитнес-центр

Парки

Зоны отдыха

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к основным автомагистралям и общественному транспорту, позволяя всего за несколько минут добраться до центра Дубая, ведущих бизнес-центров, элитных учебных заведений и медицинских учреждений.