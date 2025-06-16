Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды LIV Maritime с бассейнами и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каждое жилье спроектировано так, чтобы обеспечить максимальное удобство и подарить владельцам завораживающие панорамные виды на Персидский залив, величественные яхты порта Рашид и сверкающие огни небоскрёбов центра Дубая.
Архитектура комплекса тщательно продумана до мельчайших деталей: изысканные фасады, просторные террасы и инновационные технологии, включая систему «умный дом», создают гармоничное сочетание эстетики и функциональности.
Жилой комплекс предлагает жителям исключительные удобства: великолепный бассейн, современные фитнес-зоны, изысканные зоны отдыха и развлечений. Каждая кухня оснащена брендовой техникой и дизайнерской отделкой, подчёркивающей высочайший уровень жизни.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.
Рассрочка 10/35/55Особенности квартир
Отделка и мебель с брендовой техникой на кухнеРасположение и объекты поблизости