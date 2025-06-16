Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды LIV Maritime с бассейнами и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каждое жилье спроектировано так, чтобы обеспечить максимальное удобство и подарить владельцам завораживающие панорамные виды на Персидский залив, величественные яхты порта Рашид и сверкающие огни небоскрёбов центра Дубая.

Архитектура комплекса тщательно продумана до мельчайших деталей: изысканные фасады, просторные террасы и инновационные технологии, включая систему «умный дом», создают гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Жилой комплекс предлагает жителям исключительные удобства: великолепный бассейн, современные фитнес-зоны, изысканные зоны отдыха и развлечений. Каждая кухня оснащена брендовой техникой и дизайнерской отделкой, подчёркивающей высочайший уровень жизни.

Удобства:

Система «умный дом»

бассейн

фитнес-зона

зоны для отдыха и развлечений

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/35/55

Особенности квартир

Отделка и мебель с брендовой техникой на кухне

Порт Рашид - 5 минут

Пляж J1 Beach - 10 минут

La Mer - 10 минут

Рестораны - 10 минут

Пляжные клубы - 10 минут

Dubai Healthcare City - 10 minutes

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) - 15 минут

Downtown Dubai - 18 минут

Dubai Mall - 18 минут

Business Bay - 18 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Поля для гольфа и парки - 20 минут

Пальма Джумейра - 30 минут

Расположение и объекты поблизости