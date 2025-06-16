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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды LIV Maritime с бассейнами и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,40 млн
08.07.2025
$1,40 млн
06.07.2025
$1,40 млн
05.07.2025
$1,40 млн
04.07.2025
$1,39 млн
03.07.2025
$1,39 млн
02.07.2025
$1,39 млн
01.07.2025
$1,40 млн
29.06.2025
$1,40 млн
28.06.2025
$1,41 млн
27.06.2025
$1,41 млн
26.06.2025
$1,41 млн
25.06.2025
$1,42 млн
24.06.2025
$1,43 млн
22.06.2025
$1,43 млн
21.06.2025
$1,43 млн
20.06.2025
$1,44 млн
19.06.2025
$1,43 млн
18.06.2025
$1,42 млн
17.06.2025
$1,43 млн
15.06.2025
$1,42 млн
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23210
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414564
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

LIV Maritime от Liv Developers — это уникальный проект, воплощающий суть современной роскоши и исключительного комфорта. Расположенный в престижном районе Dubai Maritime City, комплекс предлагает впечатляющий выбор из просторных апартаментов, элегантных таунхаусов и изысканных дуплексов. Каждое жилье спроектировано так, чтобы обеспечить максимальное удобство и подарить владельцам завораживающие панорамные виды на Персидский залив, величественные яхты порта Рашид и сверкающие огни небоскрёбов центра Дубая.

Архитектура комплекса тщательно продумана до мельчайших деталей: изысканные фасады, просторные террасы и инновационные технологии, включая систему «умный дом», создают гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Жилой комплекс предлагает жителям исключительные удобства: великолепный бассейн, современные фитнес-зоны, изысканные зоны отдыха и развлечений. Каждая кухня оснащена брендовой техникой и дизайнерской отделкой, подчёркивающей высочайший уровень жизни.

Удобства:

  • Система «умный дом»
  • бассейн
  • фитнес-зона
  • зоны для отдыха и развлечений

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка 10/35/55

Особенности квартир

Отделка и мебель с брендовой техникой на кухне

Расположение и объекты поблизости
  • Порт Рашид - 5 минут
  • Пляж J1 Beach - 10 минут
  • La Mer - 10 минут
  • Рестораны - 10 минут
  • Пляжные клубы - 10 минут
  • Dubai Healthcare City - 10 minutes
  • Дубайский международный финансовый центр (DIFC) - 15 минут
  • Downtown Dubai - 18 минут
  • Dubai Mall - 18 минут
  • Business Bay - 18 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Поля для гольфа и парки - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у воды LIV Maritime с бассейнами и панорамными видами, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,40 млн
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DDA Real Estate
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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