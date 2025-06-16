Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай

Passo — вдохновленный природой и морем проект, который расположен на легендарном острове Palm Jumeirah в Дубае. Здесь грани между архитектурой, природой и эмоциональным комфортом стираются, создавая уникальную среду для жизни, наполненную красотой, смыслом и ощущением полного благополучия. Жилые пространства — от стильных апартаментов с 1–4 спальнями до эксклюзивных пентхаусов и особняков — предлагают тщательно продуманные планировки, где изысканные материалы, простор и свет сливаются в идеальный баланс комфорта, уюта и утонченного вкуса. Высокие потолки, открытые планировки, натуральные материалы и дизайнерские контрасты создают атмосферу, в которой хочется жить, а просторные террасы, приватные сады, панорамные бассейны и прямой выход к пляжу превращают каждый дом в настоящий прибрежный оазис. Для семей предусмотрены уютные детские игровые площадки, семейные бассейны, тенистые открытые лужайки, зоны для отдыха у воды, оздоровительный центр, а также приватные библиотеки и клубы для общения.

В проекте всего 5 роскошных пентхаусов с 4 и 5 спальнями, отдельными входами, частными лифтами, шикарными и головокружительными видами на море, Palm Jumeirah и панораму города. К приобретению также предлагаются 6 отдельно стоящих особняков, вдохновленных формами яхтенной архитектуры. Каждый дом имеет собственный подземный паркинг на 3 автомобиля, приватный лифт и ландшафтный участок, переходящий в пляж. В интерьерах — просторные гостиные с выходом в сад, дизайнерская кухня, уединенные зоны отдыха, террасы и мастер-сьюты с собственными лаунжами и видами, от которых захватывает дух.

Удобства:

Сады на крыше

Панорамные бассейны

Оздоровительный центр

Кинотеатр

Библиотека

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Торговый центр Nakheel - 12 минут

Дубай Марина - 13 минут

Даунтаун Дубай/Бурдж Халифа - 25 минут

Международный аэропорт Дубай - 35 минут

Аэропорт Аль-Мактум - 35 минут

Расположение и объекты поблизости