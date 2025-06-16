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  3. Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай

Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$1,50 млн
;
10
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ID: 27330
ID новостройки на Realting
In CRM: 2472404
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Passo — вдохновленный природой и морем проект, который расположен на легендарном острове Palm Jumeirah в Дубае. Здесь грани между архитектурой, природой и эмоциональным комфортом стираются, создавая уникальную среду для жизни, наполненную красотой, смыслом и ощущением полного благополучия. Жилые пространства — от стильных апартаментов с 1–4 спальнями до эксклюзивных пентхаусов и особняков — предлагают тщательно продуманные планировки, где изысканные материалы, простор и свет сливаются в идеальный баланс комфорта, уюта и утонченного вкуса. Высокие потолки, открытые планировки, натуральные материалы и дизайнерские контрасты создают атмосферу, в которой хочется жить, а просторные террасы, приватные сады, панорамные бассейны и прямой выход к пляжу превращают каждый дом в настоящий прибрежный оазис. Для семей предусмотрены уютные детские игровые площадки, семейные бассейны, тенистые открытые лужайки, зоны для отдыха у воды, оздоровительный центр, а также приватные библиотеки и клубы для общения.

В проекте всего 5 роскошных пентхаусов с 4 и 5 спальнями, отдельными входами, частными лифтами, шикарными и головокружительными видами на море, Palm Jumeirah и панораму города. К приобретению также предлагаются 6 отдельно стоящих особняков, вдохновленных формами яхтенной архитектуры. Каждый дом имеет собственный подземный паркинг на 3 автомобиля, приватный лифт и ландшафтный участок, переходящий в пляж. В интерьерах — просторные гостиные с выходом в сад, дизайнерская кухня, уединенные зоны отдыха, террасы и мастер-сьюты с собственными лаунжами и видами, от которых захватывает дух.

Удобства:

  • Сады на крыше
  • Панорамные бассейны
  • Оздоровительный центр
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Nakheel - 12 минут
  • Дубай Марина - 13 минут
  • Даунтаун Дубай/Бурдж Халифа - 25 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 35 минут
  • Аэропорт Аль-Мактум - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Passo с оздоровительным центром, панорамными бассейнами и садами на крыше в 250 метрах от пляжа, Palm Jumeirah, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$1,50 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
DC Constructions
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Застройщик
DC Constructions
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