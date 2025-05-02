Жилой комплекс Новая резиденция District One Naya Residences с бассейнами, лагуной и интерактивным фонтаном, District One, Дубай, ОАЭ

District One Naya Residences – это пространство, наполненное светом, энергией и вдохновением. Это сообщество, созданное для полноценного отдыха, активного образа жизни и комфорта. Оазис зелени и спокойствия в окружении динамичного мегаполиса предлагает уединенные аллеи для прогулок, просторные парки и благоустроенные зоны для отдыха, которые превращают обычные моменты в по-настоящему незабываемые. В проекте представлены три элегантные башни. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями с полностью оборудованными кухнями.

Жители комплекса наслаждаются уникальным набором курортных и спортивных удобств на закрытой территории. Кристально чистая лагуна, инфинити-бассейн, интерактивный фонтан. 60% территории комплекса занимают благоустроенные природные пространства – тенистые сады, ухоженные прогулочные дорожки и зоны отдыха создают атмосферу уюта и спокойствия. Просторные маршруты проложены среди живописных пейзажей, что обеспечивает идеальное место для утренних пробежек, прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Продуманная спортивная инфраструктура включает в себя залы для йоги, тренажерный зал, спортивные площадки, позволяя поддерживать активный и здоровый образ жизни. Здесь также есть падел-корты, зона для настольного тенниса и зона для фитнеса на свежем воздухе. Оборудованные игровые площадки, где дети могут весело и безопасно проводить время. Многофункциональный зал и амфитеатр – идеальное пространство для открытых мероприятий, кинопоказов под звёздами и встреч с друзьями.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Интерактивный фонтан

Детские игровые площадки и комнаты

Зоны для пикника и барбекю

Фитнес-центр

Фитнес-зона на свежем воздухе

Падел-корты

Настольный теннис

Многофункциональная комната

Окончание строительства - декабрь 2028 года.

Рассрочка (65/35)

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Расположенная в престижном районе Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, резиденция District One представляет собой эксклюзивный портал, ведущий к лучшим уголками города. Эта привлекательная локация находится всего в нескольких минутах от Business Bay, дубайского международного финансового центра и международного аэропорта, предлагая редкий баланс между уединенностью и удобством передвижения по городу.