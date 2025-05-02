  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция District One Naya Residences с бассейнами, лагуной и интерактивным фонтаном, District One, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция District One Naya Residences с бассейнами, лагуной и интерактивным фонтаном, District One, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$462,601
14.04.2025
$459,744
13.04.2025
$460,015
12.04.2025
$461,732
11.04.2025
$472,165
10.04.2025
$474,090
09.04.2025
$476,475
08.04.2025
$476,177
06.04.2025
$476,456
05.04.2025
$472,115
04.04.2025
$478,427
03.04.2025
$483,732
02.04.2025
$482,713
01.04.2025
$481,622
30.03.2025
$480,140
29.03.2025
$483,730
28.03.2025
$485,497
27.03.2025
$483,796
26.03.2025
$483,494
25.03.2025
$481,842
24.03.2025
$480,210
;
15
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25145
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427818
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

District One Naya Residences – это пространство, наполненное светом, энергией и вдохновением. Это сообщество, созданное для полноценного отдыха, активного образа жизни и комфорта. Оазис зелени и спокойствия в окружении динамичного мегаполиса предлагает уединенные аллеи для прогулок, просторные парки и благоустроенные зоны для отдыха, которые превращают обычные моменты в по-настоящему незабываемые. В проекте представлены три элегантные башни. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями с полностью оборудованными кухнями.

Жители комплекса наслаждаются уникальным набором курортных и спортивных удобств на закрытой территории. Кристально чистая лагуна, инфинити-бассейн, интерактивный фонтан. 60% территории комплекса занимают благоустроенные природные пространства – тенистые сады, ухоженные прогулочные дорожки и зоны отдыха создают атмосферу уюта и спокойствия. Просторные маршруты проложены среди живописных пейзажей, что обеспечивает идеальное место для утренних пробежек, прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Продуманная спортивная инфраструктура включает в себя залы для йоги, тренажерный зал, спортивные площадки, позволяя поддерживать активный и здоровый образ жизни. Здесь также есть падел-корты, зона для настольного тенниса и зона для фитнеса на свежем воздухе. Оборудованные игровые площадки, где дети могут весело и безопасно проводить время. Многофункциональный зал и амфитеатр – идеальное пространство для открытых мероприятий, кинопоказов под звёздами и встреч с друзьями.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Интерактивный фонтан
  • Детские игровые площадки и комнаты
  • Зоны для пикника и барбекю
  • Фитнес-центр
  • Фитнес-зона на свежем воздухе
  • Падел-корты
  • Настольный теннис
  • Многофункциональная комната

Окончание строительства - декабрь 2028 года.

Рассрочка (65/35)

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Расположенная в престижном районе Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City, резиденция District One представляет собой эксклюзивный портал, ведущий к лучшим уголками города. Эта привлекательная локация находится всего в нескольких минутах от Business Bay, дубайского международного финансового центра и международного аэропорта, предлагая редкий баланс между уединенностью и удобством передвижения по городу.

  • Downtown Dubai - 10 минут
  • Dubai Design District - 15 минут
  • Jumeirah Beach - 17 минут
  • DIFC - 20 минут
  • DXB Airport - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Zabeel с бассейнами и спа рядом с международным аэропортом и Даунтаун Дубай, DIFC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Многоквартирный жилой дом The Ring PMR
Дубай, ОАЭ
от
$16,88 млн
Жилой комплекс Elitz 2
Дубай, ОАЭ
от
$178,082
Жилой комплекс Апартаменты с обслуживанием в высотной резиденции Vida со спа-центром и конференц-залом, Dubai Marina, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция District One Naya Residences с бассейнами, лагуной и интерактивным фонтаном, District One, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$462,601
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Многоквартирный жилой дом Oceano by The Luxe
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$1,31 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Мы рады предложить вам эту роскошную недвижимость в поистине эксклюзивном районе Дубая, на острове Аль-Марджан, который пользуется большим спросом у крупных бизнесменов со всего мира. Так называется величественный проект известного застройщика The Luxe. Oceano располагает от 1 до 4 спален, 6…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты Jumeirah Business Living Bay от Select Group, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$6,05 млн
Здание, спроектированное архитектором Шоном Киллой, который также является архитектором Музея Будущего, стоит на полуострове в самом сердце Дубая, рядом с основными деловыми и туристическими районами города. Оно принадлежит крупному отельному бренду, но этот проект исключение - в нем нет оте…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Абу-Даби, ОАЭ
от
$898,443
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Апартаменты в новом проекте The Art House на острове Saadiyat Island в Абу-Даби! Шаговая доступность к музеям: Zayed Natioinal, Louvre, и Guggenheim! Поблизости находится лучший пляж ОАЭ! Панорамный вид на море! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации