Жилой комплекс Новая резиденция Takaya с бассейнами и коворкингом рядом с автодромом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Takaya от Union Properties – это новый эталон роскошной жизни, сочетающий современный дизайн с передовыми удобствами и продуманной инфраструктурой. Комплекс расположен в оживленном и энергичном районе Dubai Motor City, что обеспечивает быстрый доступ к основным достопримечательностям и другим необходимым объектам – к школам, медицинским учреждениям, магазинам и ресторанам. Рядом находятся фитнес-студии, детские площадки и беговые дорожки, что способствует здоровому образу жизни.

Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале, оснащенном новейшим оборудованием. Окунитесь в прохладную воду и освежитесь в просторном бассейне. Пригласите друзей и соседей на барбекю в специально оборудованных зонах. А в уютных лаунджах вы можете вместе пообщаться, поиграть в настольные игры или просто отдохнуть в комфортной обстановке.

Takaya в Dubai Motor City предлагает своим жителям не только роскошные апартаменты, но и широкий спектр удобств, которые сделают вашу жизнь комфортной и наполненной.

Рассрочка - 60/40:

60% – во время строительства;

40% – после сдачи проекта в течение 3-х лет (кроме студий).

Для студий:

60% – во время строительства, 40% – во время сдачи.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Парковка и услуги парковщика;

Озелененные парки;

Мечеть;

Рестораны;

Фитнес-центр;

Полностью оборудованный тренажерный зал;

Детская игровая площадка;

Зона барбекю;

Бассейн;

Сауны и парные;

Лаунж зоны;

Красиво оформленные ландшафтные сады;

Специальные игровые зоны для детей.

Автодром Дубай - 1 минута

Miracle Garden - 13 минут

Клуб поло и верховой езды - 15 минут

Dubai Hills Mall - 15 минут

Международный гольф-клуб - 18 минут

Dubai Production City - 19 минут

Global Village - 20 минут

Mall of Emirates - 20 минут

Бурдж Аль Араб - 25 минут

Пальма Джумейра - 27 минут

Международный аэропорт Дубай - 32 минуты

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости