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Жилой комплекс Новая резиденция Takaya с бассейнами и коворкингом рядом с автодромом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$214,805
;
5
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20141
ID новостройки на Realting
In CRM: 2380053
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Takaya от Union Properties – это новый эталон роскошной жизни, сочетающий современный дизайн с передовыми удобствами и продуманной инфраструктурой. Комплекс расположен в оживленном и энергичном районе Dubai Motor City, что обеспечивает быстрый доступ к основным достопримечательностям и другим необходимым объектам – к школам, медицинским учреждениям, магазинам и ресторанам. Рядом находятся фитнес-студии, детские площадки и беговые дорожки, что способствует здоровому образу жизни.

Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале, оснащенном новейшим оборудованием. Окунитесь в прохладную воду и освежитесь в просторном бассейне. Пригласите друзей и соседей на барбекю в специально оборудованных зонах. А в уютных лаунджах вы можете вместе пообщаться, поиграть в настольные игры или просто отдохнуть в комфортной обстановке.

Takaya в Dubai Motor City предлагает своим жителям не только роскошные апартаменты, но и широкий спектр удобств, которые сделают вашу жизнь комфортной и наполненной.

Рассрочка - 60/40:

  • 60% – во время строительства;
  • 40% – после сдачи проекта в течение 3-х лет (кроме студий).

Для студий:

  • 60% – во время строительства, 40% – во время сдачи.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Парковка и услуги парковщика;
  • Озелененные парки;
  • Мечеть;
  • Рестораны;
  • Фитнес-центр;
  • Полностью оборудованный тренажерный зал;
  • Детская игровая площадка;
  • Зона барбекю;
  • Бассейн;
  • Сауны и парные;
  • Лаунж зоны;
  • Красиво оформленные ландшафтные сады;
  • Специальные игровые зоны для детей.
Расположение и объекты поблизости
  • Автодром Дубай - 1 минута
  • Miracle Garden - 13 минут
  • Клуб поло и верховой езды - 15 минут
  • Dubai Hills Mall - 15 минут
  • Международный гольф-клуб - 18 минут
  • Dubai Production City - 19 минут
  • Global Village - 20 минут
  • Mall of Emirates - 20 минут
  • Бурдж Аль Араб - 25 минут
  • Пальма Джумейра - 27 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 32 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Takaya с бассейнами и коворкингом рядом с автодромом, Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$214,805
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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