Жилой комплекс Новая резиденция Takaya с бассейнами и коворкингом рядом с автодромом, Motor City, Дубай, ОАЭ

Takaya от Union Properties – это новый эталон роскошной жизни, сочетающий современный дизайн с передовыми удобствами и продуманной инфраструктурой. Комплекс расположен в оживленном и энергичном районе Dubai Motor City, что обеспечивает быстрый доступ к основным достопримечательностям и другим необходимым объектам – к школам, медицинским учреждениям, магазинам и ресторанам. Рядом находятся фитнес-студии, детские площадки и беговые дорожки, что способствует здоровому образу жизни.
Поддерживайте себя в форме в современном тренажерном зале, оснащенном новейшим оборудованием. Окунитесь в прохладную воду и освежитесь в просторном бассейне. Пригласите друзей и соседей на барбекю в специально оборудованных зонах. А в уютных лаунджах вы можете вместе пообщаться, поиграть в настольные игры или просто отдохнуть в комфортной обстановке.
Takaya в Dubai Motor City предлагает своим жителям не только роскошные апартаменты, но и широкий спектр удобств, которые сделают вашу жизнь комфортной и наполненной.
Рассрочка - 60/40:
Для студий:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.Удобства и оснащение в доме