  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€360,636
;
2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает парками и лужайками, детскими площадками, зонами отдыха, тренажерным залом и спортивными площадками, бассейнами, беговыми дорожками, торговым центром, парковкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Дубай Молл - 19 минут
  • Международная школа - 8 минут
  • Станция метро - 6 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом 2BR | Altai Tower | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€305,000
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Lagoons Malta в элитном районе DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€752,299
Жилой комплекс Футуристический жилой комплекс с видом на набережную, Дубайский канал и небоскрёб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€366,712
Многоквартирный жилой дом 2BR | Marina Shores | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€827,000
Резиденция Квартира с панорамными видами на Burj Khalifa!
Дубай, ОАЭ
от
€256,215
Вы просматриваете
Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€360,636
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс CLOUD TOWER
Жилой комплекс CLOUD TOWER
Дубай, ОАЭ
от
€304,194
Сдача в: 2025
CLOUD TOWER Локация - JVT (Jumeirah Village Triangle) Срок сдачи – II  2025 года   Это шикарный жилой комплекс, который предлагает коллекцию дизайнерских студий, меблированных квартир с 1, 2 и 3 спальнями в JVT Dubai с эксклюзивными удобствами. Высотный проект с двумя 29 -этажными  башнями, возвышающимися над горизонтом, предлагая на выбор 447 резиденций, офисные помещения, магазины и многоуровневую подиумную парковку. В апартаментах есть балконы и разбиты сады, с которых открывается захватывающий вид на Плам и горизонт Дубая.   Удобства комплекса: Бассейн Беговые дорожки Детская игровая площадка Детский бассейн Домашние животные Зеленые насаждения Зона барбекю Инфинити бассейн Кафе и рестораны Охрана и видеонаблюдение Парковочное место Парк Сад Спортивные площадки Фитнес-центр и тренажерный зал   В комплексе доступны апартаменты: 2 BED от 87 m2 1 161 000 AED (316 000$) 2 BED Duplex от 142 m2 1 949 000 AED (530 000$)  3 BED Duplex 192 m2 2 625 000 AED (714 000$)    План оплаты платежей:   20% + 4% - первый взнос 40% - в течение строительства 20% - по завершении проекта 20% - после сдачи (рассрочка на 24 месяца)  
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой мегакомплекс с новым оперным театром и развитой инфраструктурой, рядом с лагунами и пляжем, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€281,319
Агентство: TRANIO
Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами. В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail. Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
€627,923
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2025
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:  - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: -  система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; -  предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.
Realting.com
Перейти