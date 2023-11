Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €281,319

Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами. В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км. Удобства и оснащение в доме Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы. Расположение и объекты поблизости Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail. Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.