Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ

Абу-Даби, ОАЭ

от €627,923

4–1 156 м² 12

Сдача в: 2025

О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ, Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби. Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха. Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах: - Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков; - Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами. Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах. 5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences: - инфинити-бассейн; - велнес-зона с тренажерным залом и сауной; - студия йоги и пилатеса; - зоны для медитаций; - Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции; - Creativité Room - крытая детская игровая зона; - лаунж-зона с соковым баром и бассейном; - Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом; - Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения. Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг: - система “умный дом”; - прачечная и химчистка; - уборка дома; - спа и груминг для домашних животных; - бесплатная доставка продуктов; - услуги курьера; - предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи; - помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов; - кейтеринг и планирование мероприятий; - персональный тренер по фитнесу; - консультант по искусству; - круглосуточная служба консьержей; - услуги парковщика, швейцара и посыльного.