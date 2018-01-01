Новая резиденция Midtown Mesk с парками и бассейнами рядом со станцией метро, Production City, Дубай, ОАЭ

CLOUD TOWER
Локация - JVT (Jumeirah Village Triangle)
Срок сдачи – II 2025 года
Это шикарный жилой комплекс, который предлагает коллекцию дизайнерских студий, меблированных квартир с 1, 2 и 3 спальнями в JVT Dubai с эксклюзивными удобствами.
Высотный проект с двумя 29 -этажными башнями, возвышающимися над горизонтом, предлагая на выбор 447 резиденций, офисные помещения, магазины и многоуровневую подиумную парковку. В апартаментах есть балконы и разбиты сады, с которых открывается захватывающий вид на Плам и горизонт Дубая.
Удобства комплекса:
Бассейн
Беговые дорожки
Детская игровая площадка
Детский бассейн
Домашние животные
Зеленые насаждения
Зона барбекю
Инфинити бассейн
Кафе и рестораны
Охрана и видеонаблюдение
Парковочное место
Парк
Сад
Спортивные площадки
Фитнес-центр и тренажерный зал
В комплексе доступны апартаменты:
2 BED от 87 m2 1 161 000 AED (316 000$)
2 BED Duplex от 142 m2 1 949 000 AED (530 000$)
3 BED Duplex 192 m2 2 625 000 AED (714 000$)
План оплаты платежей:
20% + 4% - первый взнос
40% - в течение строительства
20% - по завершении проекта
20% - после сдачи (рассрочка на 24 месяца)
Масштабный курортный проект в Дубае - огромное количество апартаментов и домов, а также новый оперный театр города. Комплекс назван Venice из-за концепции - жилые здания рядом с лагунами.
В проекте также есть большая площадь с удобствами и коммерческими помещениями, лагуны с пляжами и набережная 18 км.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства проекта: кинозалы, торговые центры, бутики, кафе, рестораны, фуникулёр, культурный центр и новый оперный театр, больницы, международные школы.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен на юге Дубая, в непосредственной близости от станции метро и железнодорожной сети Etihad Rail.
Также, за 5-7 минут езды можно добраться до международного аэропорта Аль-Мактум и новой автострады Emirates Road. За 15 минут езды можно добраться до Dubai Parks and Resorts, крупнейшего комплекса парков развлечений на Ближнем Востоке. За 25-30 минут - до района Dubai Marina, островов Palm Jebel Ali и ТЦ Mall of the Emirates.
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE.
Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ, Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лувром Абу-Даби создаст первую в мире резиденцию под брендом музея. Изысканных студии и апартаменты от одной до трех спален, с панорамными видами на культовый Лувр Абу-Даби.
Louvre Abu Dhabi Residences был разработан согласно требованиям рейтинговой системы Pearl Building Rating System, где будут использованы натуральные материалы. На территории комплекса спланированы прогулочные зоны, беговые дорожки и зоны отдыха.
Апартаменты в Louvre Abu Dhabi Residences доступны в двух цветовых схемах:
- Dark Premium богатая палитра холодных нейтральных оттенков;
- Light Premium с тауповыми и кремовыми акцентами.
Для создания стильного образа интерьеры будут дополнены мраморной отделкой и металлическими акцентами, а также эксклюзивными произведениями искусства, представленными во всех жилых и обеденных зонах.
5-звездочные удобства, доступные для резидентов Louvre Abu Dhabi Residences:
- инфинити-бассейн;
- велнес-зона с тренажерным залом и сауной;
- студия йоги и пилатеса;
- зоны для медитаций;
- Cinema Privé - 5-звездочный кинотеатр в резиденции;
- Creativité Room - крытая детская игровая зона;
- лаунж-зона с соковым баром и бассейном;
- Лобби с видом на музей с игровой комнатой, кофейной станцией, настольным теннисом и бильярдом;
- Le Salon Détente Lounge с помещениями для совместной работы, библиотекой, салоном, частными конференц-залами и зоной для общения.
Кроме этого Louvre Abu Dhabi Residences предоставит своим жильцам целый ряд эксклюзивных услуг:
- система “умный дом”;
- прачечная и химчистка;
- уборка дома;
- спа и груминг для домашних животных;
- бесплатная доставка продуктов;
- услуги курьера;
- предварительная подготовка к заселению для доставки, пополнения холодильника и бакалеи;
- помощь в бронировании билетов для путешествий, аренды автомобилей и изысканных ресторанов;
- кейтеринг и планирование мероприятий;
- персональный тренер по фитнесу;
- консультант по искусству;
- круглосуточная служба консьержей;
- услуги парковщика, швейцара и посыльного.