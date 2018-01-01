Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €687,380

78–114 м² 2

Сдача в: 2026

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. One Safa от DAMAC Properties – новый элитный жилой комплекс в районе Al Safa от ведущего застройщика Дубая DAMAC Properties. Проект представляет собой две башни высотой в 44 и 60 этажей, в которых разместятся апартаменты класса люкс и ультра-люкс с 1–3 спальнями площадью от 78 до 139 кв. м, а также эксклюзивные пентхаусы с 5 спальнями. Дизайн резиденций разрабатывал всемирно известный ювелирный бренд De Grisogono. Комплекс будет возведен на последнем доступном для застройки участке в Safa Park – зеленом заповеднике площадью 64 га. Парк расположен на берегу канала в центральной части Дубая и стал одним из самых популярных мест отдыха в эмирате. Резиденты One Safa смогут наслаждаться спокойной жизнью на лоне природы, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. Удобства: - пляжные бассейны; - СПА-центр; - Спортзал; - Кафе и рестораны; - Ландшафтный дизайн; - Лобби; - Охрана и видеонаблюдение; - Парковка. Расположение: В Safa Park, где расположится новый жилой комплекс, созданы все условия как для спокойного семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения. Здесь можно почитать книгу у озера в тени деревьев, устроить пикник, приготовить барбекю на специально выделенных площадках, пообедать в одном из кафе или ресторанов, а также покататься на велосипеде или совершить пробежку. Кроме того, в парке есть детские площадки и спортивные объекты, в том числе теннисные и баскетбольные корты, футбольное поле, игровой салон для геймеров. В непосредственной близости от будущего жилого комплекса работает несколько престижных образовательных учреждений, что является большим преимуществом для семей с детьми. Ключевые достопримечательности района Downtown Dubai, такие, как небоскреб Burj Khalifa, самые высокие в мире танцующие фонтаны и Dubai Mall, расположены в 10 минутах езды на машине. Также за 10 минут резиденты One Safa смогут добраться до района City Walk, известного множеством элитных магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, а также красивыми бульварами и стрит-артом. Кроме того, здесь находится Green Planet – тропическая эко-система под стеклянным куполом, где обитают 3 000 представителей экзотической флоры и фауны. До знаменитой прогулочной набережной The Walk с широким выбором ресторанов и бутиков можно доехать за 20 минут. Дорога до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около 15 минут, до международного аэропорта Al Maktoum (DWC) – 40 минут. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. - Гарантия ежегодного дохода от инвестиций. - Беспроцентная рассрочка сроком на 7 лет. - Бесплатное юридическое сопровождение. - Гарантия безопасности переводов при сделке. - Лучшие условия для проживания и инвестиций. - Большая база объектов. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!