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  3. Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€247,800
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7
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О комплексе

Проект состоит из вилл и таунхаусов, окруженных многочисленными парками, зелеными насаждениями и общественными пространствами. Комплекс находится рядом с автомагистралью Umm Suqeim Street в районе Akoya, благодаря чему отсюда удобно добраться в любой район Дубая.

Во всех домах есть оборудованные ванные комнаты, отдельный кабинет для работы и уютная гостиная.

Экологически чистая среда, высокий уровень безопасности, просторные помещения и различные удобства обеспечат лучшие условия для отдыха детей и их родителей.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства проекта: кондиционеры, кинотеатр, студия йоги, детский сад, охрана, видеонаблюдение, магазин, волейбольная и баскетбольная площадки, клуб поло и конного спорта.

Расположение и объекты поблизости
  • Akoya O2 Oxygen Damac Shopping Mall - 3,6 км
  • Школа - 3 км
  • Банкомат - 3,6 км
  • Бурдж-Халифа - 43,2 км
  • Аптека - 3,6 км
  • Аэропорт - 50 км
  • Al Qudra Native Planting - 10 км
  • Море - 33 км.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€247,800
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 1 bedroom apartment, located in Dubai Creek Harbour, known as Creek Waters by Emaar. Key Highligts; An iconic tower with a modern-architectural style Access to beaches & creek promenade, retails at doorstep A stunning resort-style amenities podium with wide range of activities World-class advanced amenities of entertainment, health & pleasures Amenities & Facilities; 1 Bedroom 1 Bath Unfurnished BUA; 950 Sqft Laundry area Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Barbeque area Swimming pool Equipped Gym Outdoor Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Health care centre Kid’s play area Supermarket & Shopping area Jogging, Cycling & Running area Sports facilities Tennis & Basketball court Community hall Fitness centre Spa & Sauna room Fully gated community Spacious cabanas Multipurpse hall Splash Pads For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. One Safa от DAMAC Properties – новый элитный жилой комплекс в районе Al Safa от ведущего застройщика Дубая DAMAC Properties. Проект представляет собой две башни высотой в 44 и 60 этажей, в которых разместятся апартаменты класса люкс и ультра-люкс с 1–3 спальнями площадью от 78 до 139 кв. м, а также эксклюзивные пентхаусы с 5 спальнями. Дизайн резиденций разрабатывал всемирно известный ювелирный бренд De Grisogono. Комплекс будет возведен на последнем доступном для застройки участке в Safa Park – зеленом заповеднике площадью 64 га. Парк расположен на берегу канала в центральной части Дубая и стал одним из самых популярных мест отдыха в эмирате. Резиденты One Safa смогут наслаждаться спокойной жизнью на лоне природы, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah. Удобства: - пляжные бассейны; - СПА-центр; - Спортзал; - Кафе и рестораны; - Ландшафтный дизайн; - Лобби; - Охрана и видеонаблюдение; - Парковка. Расположение: В Safa Park, где расположится новый жилой комплекс, созданы все условия как для спокойного семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения. Здесь можно почитать книгу у озера в тени деревьев, устроить пикник, приготовить барбекю на специально выделенных площадках, пообедать в одном из кафе или ресторанов, а также покататься на велосипеде или совершить пробежку. Кроме того, в парке есть детские площадки и спортивные объекты, в том числе теннисные и баскетбольные корты, футбольное поле, игровой салон для геймеров. В непосредственной близости от будущего жилого комплекса работает несколько престижных образовательных учреждений, что является большим преимуществом для семей с детьми. Ключевые достопримечательности района Downtown Dubai, такие, как небоскреб Burj Khalifa, самые высокие в мире танцующие фонтаны и Dubai Mall, расположены в 10 минутах езды на машине. Также за 10 минут резиденты One Safa смогут добраться до района City Walk, известного множеством элитных магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, а также красивыми бульварами и стрит-артом. Кроме того, здесь находится Green Planet – тропическая эко-система под стеклянным куполом, где обитают 3 000 представителей экзотической флоры и фауны. До знаменитой прогулочной набережной The Walk с широким выбором ресторанов и бутиков можно доехать за 20 минут. Дорога до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около 15 минут, до международного аэропорта Al Maktoum (DWC) – 40 минут. Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. - Гарантия ежегодного дохода от инвестиций. - Беспроцентная рассрочка сроком на 7 лет. - Бесплатное юридическое сопровождение. - Гарантия безопасности переводов при сделке. - Лучшие условия для проживания и инвестиций. - Большая база объектов. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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