Элитные виллы и таунхаусы в окружении озеленённых участков и парков, в тихом и спокойном районе Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
78–114 м²
2
Сдача в: 2026
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One Safa от DAMAC Properties – новый элитный жилой комплекс в районе Al Safa от ведущего застройщика Дубая DAMAC Properties. Проект представляет собой две башни высотой в 44 и 60 этажей, в которых разместятся апартаменты класса люкс и ультра-люкс с 1–3 спальнями площадью от 78 до 139 кв. м, а также эксклюзивные пентхаусы с 5 спальнями. Дизайн резиденций разрабатывал всемирно известный ювелирный бренд De Grisogono.
Комплекс будет возведен на последнем доступном для застройки участке в Safa Park – зеленом заповеднике площадью 64 га. Парк расположен на берегу канала в центральной части Дубая и стал одним из самых популярных мест отдыха в эмирате. Резиденты One Safa смогут наслаждаться спокойной жизнью на лоне природы, и при этом находиться в непосредственной близости от самых популярных районов мегаполиса, таких как Business Bay, Downtown Dubai и Jumeirah.
Удобства:
- пляжные бассейны;
- СПА-центр;
- Спортзал;
- Кафе и рестораны;
- Ландшафтный дизайн;
- Лобби;
- Охрана и видеонаблюдение;
- Парковка.
Расположение:
В Safa Park, где расположится новый жилой комплекс, созданы все условия как для спокойного семейного отдыха, так и для активного времяпрепровождения. Здесь можно почитать книгу у озера в тени деревьев, устроить пикник, приготовить барбекю на специально выделенных площадках, пообедать в одном из кафе или ресторанов, а также покататься на велосипеде или совершить пробежку. Кроме того, в парке есть детские площадки и спортивные объекты, в том числе теннисные и баскетбольные корты, футбольное поле, игровой салон для геймеров.
В непосредственной близости от будущего жилого комплекса работает несколько престижных образовательных учреждений, что является большим преимуществом для семей с детьми.
Ключевые достопримечательности района Downtown Dubai, такие, как небоскреб Burj Khalifa, самые высокие в мире танцующие фонтаны и Dubai Mall, расположены в 10 минутах езды на машине. Также за 10 минут резиденты One Safa смогут добраться до района City Walk, известного множеством элитных магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, а также красивыми бульварами и стрит-артом. Кроме того, здесь находится Green Planet – тропическая эко-система под стеклянным куполом, где обитают 3 000 представителей экзотической флоры и фауны.
До знаменитой прогулочной набережной The Walk с широким выбором ресторанов и бутиков можно доехать за 20 минут.
Дорога до Международного аэропорта Дубая (DXB) займет около 15 минут, до международного аэропорта Al Maktoum (DWC) – 40 минут.
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