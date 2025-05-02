Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с видом на город, рядом с автомагистралью, Majan, Дубай, ОАЭ

Нефритовая башня Jade Tower вблизи Dubailand - проект с современным стилем и утончённостью. Интерьер квартир предлагает изысканный дизайн и комфорт.

Комплекс состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями. Из окон открывается панорамный вид на Дубай.

Доступны скидки от 5%. Скидка 20% - при полной оплате.

Tiger Properties - известная на Ближнем Востоке компания, основанная в ОАЭ в 1976 году. Застройщик завершил болеее 200 проектов.

Расположение и объекты поблизости

Majan - новый жилой район в большом комьюнити Dubailand, с магазинами, школами и прочими объектами инфраструктуры. До него можно добраться по основным автомагистралям Дубая, что делает его расположение удобным для жителей.