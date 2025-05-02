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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с видом на город, рядом с автомагистралью, Majan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$277,224
14.04.2025
$276,010
13.04.2025
$276,172
12.04.2025
$277,204
11.04.2025
$283,467
10.04.2025
$284,623
09.04.2025
$286,054
08.04.2025
$285,875
06.04.2025
$286,042
05.04.2025
$283,437
04.04.2025
$287,226
03.04.2025
$290,411
02.04.2025
$289,799
01.04.2025
$289,144
30.03.2025
$281,309
29.03.2025
$283,412
28.03.2025
$284,448
27.03.2025
$283,451
26.03.2025
$283,273
25.03.2025
$282,306
24.03.2025
$281,350
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19690
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371780
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Нефритовая башня Jade Tower вблизи Dubailand - проект с современным стилем и утончённостью. Интерьер квартир предлагает изысканный дизайн и комфорт.

Комплекс состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями. Из окон открывается панорамный вид на Дубай.

Доступны скидки от 5%. Скидка 20% - при полной оплате.

Tiger Properties - известная на Ближнем Востоке компания, основанная в ОАЭ в 1976 году. Застройщик завершил болеее 200 проектов.

Расположение и объекты поблизости

Majan - новый жилой район в большом комьюнити Dubailand, с магазинами, школами и прочими объектами инфраструктуры. До него можно добраться по основным автомагистралям Дубая, что делает его расположение удобным для жителей.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Высотный жилой комплекс с видом на город, рядом с автомагистралью, Majan, Дубай, ОАЭ
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$277,224
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