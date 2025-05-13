Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажёрным залом и кинотеатром, в зелёном жилом квартале Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Роскошные апартаменты проекта ELO расположены в центральной части сообщества, с видом на парк и Water Town. Высокие башни высотой 14 этажей предлагают апартаменты с 1-2 спальнями, которые отличаются изысканным дизайном и инновационными технологиями. На территории проекта будет организован бассейн с собственным баром, кинотеатр на свежем воздухе, тренажёрный зал, классы аквааэробики, стены для скалолазания и зоны для приготовления барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в сообществе DAMAC Hills 2, где есть такие развлечения как Water Town, Malibu Beach и Sport Town. Damac Hills 2 — зелёный жилой квартал от крупнейшего частного застройщика в Дубае. Считается тихим местом для семей и любителей природы.

Благодаря близости к Al Ain Road, Al Qudra Road и Bypass Road, можно легко добраться до Downtown Dubai за полчаса. До Международного аэропорта Дубая — всего 35 минут на машине.