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  3. Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажёрным залом и кинотеатром, в зелёном жилом квартале Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажёрным залом и кинотеатром, в зелёном жилом квартале Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$361,335
18.05.2025
$365,761
17.05.2025
$364,413
16.05.2025
$364,656
14.05.2025
$367,591
13.05.2025
$363,671
11.05.2025
$362,887
10.05.2025
$364,100
09.05.2025
$361,143
08.05.2025
$359,828
07.05.2025
$361,072
14.04.2025
$359,453
13.04.2025
$359,663
12.04.2025
$361,003
11.04.2025
$369,163
10.04.2025
$370,667
09.04.2025
$372,527
08.04.2025
$372,296
06.04.2025
$372,517
05.04.2025
$369,123
04.04.2025
$374,054
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 16621
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365549
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Роскошные апартаменты проекта ELO расположены в центральной части сообщества, с видом на парк и Water Town. Высокие башни высотой 14 этажей предлагают апартаменты с 1-2 спальнями, которые отличаются изысканным дизайном и инновационными технологиями. На территории проекта будет организован бассейн с собственным баром, кинотеатр на свежем воздухе, тренажёрный зал, классы аквааэробики, стены для скалолазания и зоны для приготовления барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в сообществе DAMAC Hills 2, где есть такие развлечения как Water Town, Malibu Beach и Sport Town. Damac Hills 2 — зелёный жилой квартал от крупнейшего частного застройщика в Дубае. Считается тихим местом для семей и любителей природы.

Благодаря близости к Al Ain Road, Al Qudra Road и Bypass Road, можно легко добраться до Downtown Dubai за полчаса. До Международного аэропорта Дубая — всего 35 минут на машине.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, тренажёрным залом и кинотеатром, в зелёном жилом квартале Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$361,335
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