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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$400,495
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20
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ID: 25917
ID новостройки на Realting
In CRM: 2452087
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Woodland Crest — новый жилой комплекс, где каждая деталь продумана так, чтобы ваша повседневная жизнь стала более насыщенной и комфортной. Благодаря расположению в Nad Al Sheba 1, из окон резиденций открываются потрясающие виды на сверкающие огни Burj Khalifa.

На крыше комплекса расположен инфинити-бассейн с завораживающими видами на город, зона для барбекю, лаунж-пространства под открытым небом, а также открытый кинотеатр, где можно устраивать теплые семейные вечера или романтические встречи под звездами. Для любителей активного образа жизни предусмотрены современный фитнес-зал, зал для йоги, парная и сауна, а также дзен-сад для медитаций и отдыха.

Особенности квартир

Проект предлагает современные резиденции в малоэтажной застройке — всего 50 эксклюзивных квартир. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-2 спальнями: светлые интерьеры, панорамные окна и теплые оттенки создают атмосферу настоящего уюта. Квартиры оснащены современными системами «умный дом», которые позволяют управлять освещением, климатом и безопасностью одним касанием. Просторные встроенные шкафы и продуманная организация хранения создают безупречный порядок. Ванны и душевые оформлены с использованием премиальных материалов и качественной сантехники, а в каждой кухне установлены встраиваемые бытовые приборы Bosch — от духовки и варочной панели до холодильника, посудомоечной машины и стиральной машины.

Расположение и объекты поблизости

Удобная транспортная доступность позволяет за считанные минуты добраться до аэропорта DXB, бизнес-кварталов, пляжных клубов, образовательных учреждений, медицинских центров и спортивных объектов, включая гольф-поля и конноспортивный клуб в Nad Al Sheba 1.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$400,495
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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