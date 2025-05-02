Жилой комплекс Новый жилой комплекс с хорошей инфраструктурой в районе Над Аль Шеба 1, Дубай, ОАЭ

Woodland Crest — новый жилой комплекс, где каждая деталь продумана так, чтобы ваша повседневная жизнь стала более насыщенной и комфортной. Благодаря расположению в Nad Al Sheba 1, из окон резиденций открываются потрясающие виды на сверкающие огни Burj Khalifa.

На крыше комплекса расположен инфинити-бассейн с завораживающими видами на город, зона для барбекю, лаунж-пространства под открытым небом, а также открытый кинотеатр, где можно устраивать теплые семейные вечера или романтические встречи под звездами. Для любителей активного образа жизни предусмотрены современный фитнес-зал, зал для йоги, парная и сауна, а также дзен-сад для медитаций и отдыха.

Особенности квартир

Проект предлагает современные резиденции в малоэтажной застройке — всего 50 эксклюзивных квартир. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-2 спальнями: светлые интерьеры, панорамные окна и теплые оттенки создают атмосферу настоящего уюта. Квартиры оснащены современными системами «умный дом», которые позволяют управлять освещением, климатом и безопасностью одним касанием. Просторные встроенные шкафы и продуманная организация хранения создают безупречный порядок. Ванны и душевые оформлены с использованием премиальных материалов и качественной сантехники, а в каждой кухне установлены встраиваемые бытовые приборы Bosch — от духовки и варочной панели до холодильника, посудомоечной машины и стиральной машины.

Расположение и объекты поблизости

Удобная транспортная доступность позволяет за считанные минуты добраться до аэропорта DXB, бизнес-кварталов, пляжных клубов, образовательных учреждений, медицинских центров и спортивных объектов, включая гольф-поля и конноспортивный клуб в Nad Al Sheba 1.