Меблированные апартаменты в экологичном проекте Samana Barari Views в районе Majan! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – 8% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды!
Удобства: бассейн с просторной террасой, кабинки для переодевания, водный аттракцион «ленивая река», зоны для прогулок, современный фитнес-центр в помещении и оборудованная спортивная площадка на открытом воздухе, домики для отдыха, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф.
Расположение:
5–15 минут - Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden
20–30 минут - Business Bay, достопримечательности Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB), Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), Palm Jumeirah
План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
55 % - в течение 1,5 лет
25 % - по 0,5 % в месяц до полной выплаты
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