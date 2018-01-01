  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Samana Barari Views

Samana Barari Views

Дубай, ОАЭ
от
€208,986
;
14
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Меблированные апартаменты в экологичном проекте Samana Barari Views в районе Majan! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – 8% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды!

Удобства: бассейн с просторной террасой, кабинки для переодевания, водный аттракцион «ленивая река», зоны для прогулок, современный фитнес-центр в помещении и оборудованная спортивная площадка на открытом воздухе, домики для отдыха, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф.

Расположение:
5–15 минут - Global Village, IMG Worlds of Adventure, Dubai Miracle Garden
20–30 минут - Business Bay, достопримечательности Downtown Dubai, Международный аэропорт Дубая (DXB), Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), Palm Jumeirah

План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
55 % - в течение 1,5 лет
25 % - по 0,5 % в месяц до полной выплаты

Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
28
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс Savanna рядом с большим парком, ресторанами, магазинами и набережной, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€912,053
Многоквартирный жилой дом 5BR | Cavalli Couture | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€8,53 млн
Жилой комплекс Новая резиденция Citywalk с бассейном и садом рядом с Бурдж Халифа, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,78 млн
Многоквартирный жилой дом 1BR | North43 | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€204,000
Резиденция Уникальные апартаменты-студия!
Дубай, ОАЭ
от
€289,926
Вы просматриваете
Samana Barari Views
Дубай, ОАЭ
от
€208,986
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением
Жилой комплекс Элитная квартира с отличным расположением
Дубай, ОАЭ
от
€179,178
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Площадь 24–150 м²
5 объектов 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Azizi Grand — элитный жилой комплекс, расположенный в Dubai Sports City. Застройщик проекта компания Azizi Developments Developer. На продажу и в аренду в Azizi Grand выставлены апартаменты от 1 до 2 спален и студии. Все они доступны в нескольких вариантах планировки. Инфраструктура: Резидентам жилого комплекса Azizi Grand доступны такие удобства, как: - тренажерный зал; - площадка для барбекю; - СПА; - детская игровая площадка; - открытый бассейн на уровне подиума; - футбольное поле; - ландшафтные сады на крыше подиума; - круглосуточная охрана; - круглосуточное видеонаблюдение; - система центрального кондиционирования воздуха. Расположение: Azizi Grand имеет отличное расположение. От комплекса всего за 1-2 минуты можно выехать на автомагистраль Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой легко добраться в любой из районов Дубая. Дорога до ближайшей остановки общественного транспорта у Sports City, Golf Tower 2 из Azizi Grand занимает около 15 минут. Дети резидентов могут за 10 минут дойти до детского сада Victory Heights Foundation Stage. Рядом с ним находится секция плавания Empire Aquatic. В 15 минутах езды от здания расположена GEMS Founders School. Покупать продукты резиденты смогут в Grandiose Supermarket. Этот продовольственный магазин находится в 20 минутах езды от здания. Для шоппинга отлично подойдет City Centre Me’aisem, который находится в 5 минутах езды от здания. За покупками будет удобно ездить и в Mango Hypermarket 3 (в 20 минутах езды). Качественные медицинские услуги резиденты смогут получить в Mediclinic Parkview Hospital. Госпиталь расположен в 15 минутах езды. Чтобы попасть на пляжи Palm Jumeirah или Sufouh Beach, резидентам придется провести в пути 15-20 минут. В пределах 20 минутах езды находятся несколько полей для гольфа мирового уровня, в том числе Trump International Golf Club. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Luma22
Жилой комплекс Luma22
Дубай, ОАЭ
от
€158,301
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 38–73 м²
2 объекта 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Luma 22 строящийся проект в районе Jumeirah Village Circle. Комплекс расположен в центре одного из самых перспективных районов Дубая Jumeirah Village Circle в 15 мин езды от моря. Luma 22 5 этажный жилой комплекс предалагающий на выбор студии, 1,2,3 спальные квартиры с удобной планировкой. Jumeirah Village Circle — один из самых быстрорастущихи кварталов в Дубае предлагающий легкий доступ к любой инфраструктуре города : работе, школам, торговым центрам, развлекательной и спортивной части города. В 30 минутах езды от Аль-Мактум и международного аэропортов Дубая. Инфраструктура: - бассейн на крыше; - просторный вестибюль с круглосуточным консьерж-сервисом; - сады во внутреннем дворе; - детская игровая площадка в закрытой зоне посреди зеленых насаждений; - тренажерный зал; - подземная парковка. Расположение: За 5 минут резиденты Luma21 смогут дойти до: - аптеки LIFE Pharmacy – JVC LIFE; - супермаркета Tudomart Supermarket; - ближайшей автобусной остановки JVC, Sandoval Lane Apartments 1; - 5-звездочного отеля FIVE Jumeirah Village Hotel, где можно поужинать в одном из элитных ресторанов и баров или отдохнуть в спа-центре; - зеленого парка JVC – Halfa Park. Что касается достопримечательностей, самых популярных развлечений эмирата, а также аэропортов Дубая, путь до них займет менее получаса: - Burj Al Arab –15 минут; - Dubai Mall, Burj Khalifa и поющие фонтаны, набережная Dubai Marina Walk и Marina Beach, Palm Jumeirah – 20 минут; - тематические парки IMG Worlds of Adventure и Global Village, заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary с розовыми фламинго, Международный аэропорт Дубая (DXB) – 25 минут; - Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) – 30 минут. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые виллы и таунхаусы в закрытой резиденции District 11 Opal Gardens с пляжами, в спокойном жилом районе MBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,48 млн
Предлагаются виллы и таунхаусы с балконами и видом на лагуну и город. Престижная резиденция располагает спортивной площадкой, лагуной, детской площадкой, студией йоги, песчаными пляжами, велосипедной и пешеходной дорожкой, зонами барбекю, фитнес-центром. Окончание строительства - 3 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Бытовая техника Miele Мраморный пол в гостиных и столовых Большие окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центральным районо Даунтаун Дубай. Дубайский канал - 23 минуты Бурдж Халифа - 22 минуты Фонтан Дубай - 21 минута Дельфинарий - 19 минут
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти