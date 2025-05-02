Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Fairmont Residences, созданный в сотрудничестве с всемирно известным брендом Fairmont Hotels & Resorts, приглашает вас окунуться в мир роскоши и изысканности. Расположенный в престижном районе Даунтаун, этот 55-этажный небоскреб предлагает панорамные виды на самые знаковые достопримечательности города: Бурдж Халифа, Дубайский Фонтан и Дубайский Водный канал. Каждая резиденция – это произведение искусства, оформленное с использованием высококачественных материалов и оснащенное современной техникой Miele. Просторные террасы, откуда открываются захватывающие виды, станут вашим любимым местом для времяпровождения.
Fairmont Residences Solara Tower – это не просто жилой комплекс, это целый мир возможностей: расслабьтесь в сауне, насладитесь панорамным видом на город, плавая в бассейне, поддерживайте свою физическую форму в полностью оборудованном тренажерном зале, воспользуйтесь конференц-залами для проведения деловых встреч и мероприятий, попробуйте изысканные блюда в ресторанах мирового уровня или просто отдохните в уютном баре. Маленькие жители комплекса также найдут себе множество развлечений на игровой площадке и в детской комнате.
Особенности:
Рассрочка (60/40):
Расположение Fairmont Residences обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем районам города. Всего за несколько минут вы сможете добраться до делового центра, пляжей, торговых центров и других достопримечательностей.