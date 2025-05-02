Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Fairmont Residences, созданный в сотрудничестве с всемирно известным брендом Fairmont Hotels & Resorts, приглашает вас окунуться в мир роскоши и изысканности. Расположенный в престижном районе Даунтаун, этот 55-этажный небоскреб предлагает панорамные виды на самые знаковые достопримечательности города: Бурдж Халифа, Дубайский Фонтан и Дубайский Водный канал. Каждая резиденция – это произведение искусства, оформленное с использованием высококачественных материалов и оснащенное современной техникой Miele. Просторные террасы, откуда открываются захватывающие виды, станут вашим любимым местом для времяпровождения.

Fairmont Residences Solara Tower – это не просто жилой комплекс, это целый мир возможностей: расслабьтесь в сауне, насладитесь панорамным видом на город, плавая в бассейне, поддерживайте свою физическую форму в полностью оборудованном тренажерном зале, воспользуйтесь конференц-залами для проведения деловых встреч и мероприятий, попробуйте изысканные блюда в ресторанах мирового уровня или просто отдохните в уютном баре. Маленькие жители комплекса также найдут себе множество развлечений на игровой площадке и в детской комнате.

Особенности:

60-метровый бассейн

40-метровый бассейн на крыше с панорамным видом на город

ресторан

дзен-сады

спа-зона с массажными кабинетами, парной и сауной

тренажерный зал и фитнес-центр

открытая зона для йоги

теннисный корт

гольф-симулятор

комната для отдыха и развлечений

кинотеатр

2 конференц-зала

детская площадка

детский бассейн

консьерж-сервис

Рассрочка (60/40):

5 % – при бронировании;

15 % – до/во время подписания договора купли-продажи;

10 % – каждые полгода в течение 2-х лет (4 платежа);

40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2027).

Расположение и объекты поблизости

Расположение Fairmont Residences обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем районам города. Всего за несколько минут вы сможете добраться до делового центра, пляжей, торговых центров и других достопримечательностей.