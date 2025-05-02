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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$817,063
14.04.2025
$813,484
13.04.2025
$813,962
12.04.2025
$816,992
11.04.2025
$835,460
10.04.2025
$838,865
09.04.2025
$843,073
08.04.2025
$842,551
06.04.2025
$843,049
05.04.2025
$835,369
04.04.2025
$846,527
03.04.2025
$855,914
02.04.2025
$854,117
01.04.2025
$852,184
30.03.2025
$849,574
29.03.2025
$855,919
28.03.2025
$859,042
27.03.2025
$856,032
26.03.2025
$855,496
25.03.2025
$852,569
24.03.2025
$849,654
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5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20202
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384111
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Fairmont Residences, созданный в сотрудничестве с всемирно известным брендом Fairmont Hotels & Resorts, приглашает вас окунуться в мир роскоши и изысканности. Расположенный в престижном районе Даунтаун, этот 55-этажный небоскреб предлагает панорамные виды на самые знаковые достопримечательности города: Бурдж Халифа, Дубайский Фонтан и Дубайский Водный канал. Каждая резиденция – это произведение искусства, оформленное с использованием высококачественных материалов и оснащенное современной техникой Miele. Просторные террасы, откуда открываются захватывающие виды, станут вашим любимым местом для времяпровождения.

Fairmont Residences Solara Tower – это не просто жилой комплекс, это целый мир возможностей: расслабьтесь в сауне, насладитесь панорамным видом на город, плавая в бассейне, поддерживайте свою физическую форму в полностью оборудованном тренажерном зале, воспользуйтесь конференц-залами для проведения деловых встреч и мероприятий, попробуйте изысканные блюда в ресторанах мирового уровня или просто отдохните в уютном баре. Маленькие жители комплекса также найдут себе множество развлечений на игровой площадке и в детской комнате.

Особенности:

  • 60-метровый бассейн
  • 40-метровый бассейн на крыше с панорамным видом на город
  • ресторан
  • дзен-сады
  • спа-зона с массажными кабинетами, парной и сауной
  • тренажерный зал и фитнес-центр
  • открытая зона для йоги
  • теннисный корт
  • гольф-симулятор
  • комната для отдыха и развлечений
  • кинотеатр
  • 2 конференц-зала
  • детская площадка
  • детский бассейн
  • консьерж-сервис

Рассрочка (60/40):

  • 5 % – при бронировании;
  • 15 % – до/во время подписания договора купли-продажи;
  • 10 % – каждые полгода в течение 2-х лет (4 платежа);
  • 40 % – во время сдачи проекта (3 кв. 2027).
Расположение и объекты поблизости

Расположение Fairmont Residences обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всем районам города. Всего за несколько минут вы сможете добраться до делового центра, пляжей, торговых центров и других достопримечательностей.

  • Бурдж Халифа - 5 минут ходьбы
  • Дубай Молл - 5 минут ходьбы
  • Дубайская опера - 5 минут ходьбы
  • Джумейра-Бич - 15 минут езды
  • Дизайнерский квартал - 12 минут езды

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Fairmont Residences Solara Tower с бассейнами в пешей доступности от Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$817,063
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