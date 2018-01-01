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Beach Residences Dubai Islands

Дубай, ОАЭ
от
€785,133
;
6
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О комплексе

Элитные апартаменты в новом прибрежном проекте Beach Residences Dubai Islands! Шикарный вид на море! Апартаменты оснащены кухонной техникой! Прекрасной подойдет для жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 1 кв. 2027 г.

Удобства: два отдельных бассейна, снэк-бар на уровне пляжа, подиумные сады, детская площадка, тренажерный зал, участие в программе Accor Owner Benefits, услуги a’la carte, услуги консьержа, Wi-Fi на всей территории, услуги консьержа, швейцар, камердинер, охрана, услуги в зонах общего пользования и многое другое.

Расположение:
Курортный комплекс Rixos Dubai Islands Hotel & Residences строится в окружении роскоши и пляжных курортов на Dubai Islands. Будущие жители смогут наслаждаться всеми преимуществами расположения проекта.
10–20 минут - Золотой рынок, Infinity Bridge, Etihad Museum, Cruise Terminal, Международный аэропорт Дубая (DXB).
25–40 минут - Business Bay, Downtown Dubai, DIFC, Dubai Marina.

План оплаты:
80 % - на стадии строительства
20 % - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Beach Residences Dubai Islands
Дубай, ОАЭ
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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