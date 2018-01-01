Элитные апартаменты в новом прибрежном проекте Beach Residences Dubai Islands! Шикарный вид на море! Апартаменты оснащены кухонной техникой! Прекрасной подойдет для жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Рассрочка 0%!
Срок сдачи - 1 кв. 2027 г.
Удобства: два отдельных бассейна, снэк-бар на уровне пляжа, подиумные сады, детская площадка, тренажерный зал, участие в программе Accor Owner Benefits, услуги a’la carte, услуги консьержа, Wi-Fi на всей территории, услуги консьержа, швейцар, камердинер, охрана, услуги в зонах общего пользования и многое другое.
Расположение:
Курортный комплекс Rixos Dubai Islands Hotel & Residences строится в окружении роскоши и пляжных курортов на Dubai Islands. Будущие жители смогут наслаждаться всеми преимуществами расположения проекта.
10–20 минут - Золотой рынок, Infinity Bridge, Etihad Museum, Cruise Terminal, Международный аэропорт Дубая (DXB).
25–40 минут - Business Bay, Downtown Dubai, DIFC, Dubai Marina.
План оплаты:
80 % - на стадии строительства
20 % - по завершении
Пишите или звоните, чтобы узнать подробнее! Предоставим каталог инвестора!