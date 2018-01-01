Beach Residences Dubai Islands

Дубай, ОАЭ

Это 25-этажное здание выделяется среди остальных своим уникальным стилем. Холодный фасад из комбинации светло-серых и белых цветов, внутренняя отделка с прозрачными голубыми акцентами, наличие бассейнов и водных декоративных элементов — всё это дарит будущим жителям покой, умиротворение и прохладу. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: лаунж-зоны, библиотека, спортивная площадка, внутренний дворик со скамейками, магазины и коммерческие помещения, велопарковка и зарядная станция для электротранспорта, многоуровневая охрана, круглосуточное видеонаблюдение и система распознавания лиц, зеленая терраса с декоративной водной дорожкой и деревянными перголами. Club House - коворкинг, настольный теннис и футбол, интеллектуальные игры для дружеских вечеров и многое другое. Расположение и объекты поблизости Object1 - идеальный баланс для комфортной жизни в Дубае. Рядом с основными достопримечательностями, но вдали от шумных туристических маршрутов. С отличным транспортным доступом к работе, но в тихом дружелюбном районе. Расположен в тихом зеленом районе JVС популярным среди семей с детьми. В шаговой доступности: парки, детские игровые площадки, школы, медицинские учреждения, супермаркеты и магазины.