  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Квартиры с эксклюзивными особенностями в Дубае, JVT, в рассрочку

Дубай, ОАЭ
$488,550
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    40

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры с гибкой рассрочкой в Дубае, Jumeirah Village Triangle

Джумейра Вилладж Триангл (Jumeirah Village Triangle, JVT) — это жилой квартал, спроектированный для комфортной семейной жизни, расположенный в стратегически выгодном месте между шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайда и шоссе Аль-Хайл. Известный своей спокойной атмосферой, зелеными парками и современной инфраструктурой, JVT предлагает виллы, таунхаусы и малоэтажные дома. Жители наслаждаются удобным доступом к школам, магазинам, ресторанам и зонам отдыха, что делает этот район идеальным для жизни. Центральное расположение комплекса обеспечивает быструю связь с такими ключевыми районами, как Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers и Downtown Dubai, что делает его популярным среди покупателей и инвесторов, ищущих долгосрочные перспективы в динамично развивающемся районе.

Квартиры в Дубае, Jumeirah Village Triangle, удобно расположены всего в 4 минутах от школ и больниц, в 7 минутах от Dubai Miracle Garden, в 15 минутах от торгового центра Dubai Hills Mall, в 17 минутах от Jumeirah Golf Estates, в 20 минутах от Bluewaters Island и JBR, в 23 минутах от Palm Jumeirah, в 26 минутах от Burj Khalifa и Dubai Mall и в 30 минутах от международного аэропорта Дубая.

Комплекс состоит из двух великолепных башен с уникальным архитектурным решением. Эти здания с элегантными линиями и световыми эффектами воплощают смелую эстетику и изысканную элегантность. Экстерьер характеризуется радиальной формой, которая передает движение и подчеркивается высококачественной отделкой, включая дуб, матовую латунь, травертиновый фарфор и фирменную стеклянную сетку. Первая башня состоит из 1 подвала, цокольного этажа, 4 подиумных этажей, 40 жилых этажей и 2 технических этажей. Вторая башня включает в себя 2 подвала, цокольного этажа, 4 подиумных этажей, 34 жилых этажа и 2 технических этажа. Жильцы смогут насладиться исключительным набором удобств, созданных для оздоровления, отдыха и современной жизни. К ним относятся роскошное лобби, полностью оборудованный тренажерный зал и фитнес-центр, корт для падел-тенниса, беговая дорожка и площадка у бассейна с искусственным пляжем. Семьи смогут воспользоваться специальными детскими игровыми площадками (мокрыми и сухими), а в некоторых квартирах с террасой на крыше есть собственные бассейны с панорамным видом на горизонт. Проект также включает в себя благоустроенные зоны отдыха и собственные торговые точки, что способствует созданию яркой, самодостаточной атмосферы в самом сердце района Jumeirah Village Triangle.

Проект предлагает разнообразие резиденций: студии, квартиры с 1, 2, 3 и 4 спальнями. Каждая резиденция отличается продуманным дизайном, просторной планировкой, панорамными окнами и изысканной палитрой текстур и отделки, создающими атмосферу безмятежности и роскоши. Некоторые квартиры с 2, 3 и 4 спальнями обладают редкой привилегией — собственными бассейнами на просторных балконах, что обеспечивает эксклюзивный отдых в курортном стиле. Квартиры оснащены встроенными шкафами, современной бытовой техникой на кухне и вниманием к деталям в каждом уголке. От высококачественных материалов до продуманного освещения и организации пространства — все сделано для вашего комфорта и удобства. Каждый дом здесь — это оазис роскоши и спокойствия в самом центре города.


Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
