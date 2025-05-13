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Жилой комплекс Reef 999

Дубай, ОАЭ
от
$312,660
;
25
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Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 24519
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.01.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты в жилом комплексе Reef 999 в престижном районе Al Furjan в Дубае! Множество удобств! Развитая инфраструктура! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Отличное расположение! Рядом метро! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!

Удобства: бассейн, зона для йоги, кинозал, джакузи, детский бассейн, детская площадка, зона для барбекю, воркаут-зона, теннисный корт, тренажерный зал, баскетбольный корт.

Расположение:
Проект окружает развитая транспортная сеть, многочисленные пешеходные зоны и 40-километровая велосипедная трасса. Всего в 2 минутах на авто от Reef 999 расположен торговый центр Al Furjan Pavilion West, в 5 — международная школа The Arbor School. До Marina Beach ехать всего 12 минут.

2 мин - Торговый центр Al Furjan Pavilion West;
5 мин - The Arbor School;
10 мин - Ibn Battuta Mall;
12 мин - Dubai Marina;
25 мин - Burj Khalifa;
25 мин - Al Maktoum Int. Airport (DWC);
30 мин - Dubai International Airport (DXB).

Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
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Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Reef 999
Дубай, ОАЭ
от
$312,660
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
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