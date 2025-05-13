Жилой комплекс Reef 999

Апартаменты в жилом комплексе Reef 999 в престижном районе Al Furjan в Дубае! Множество удобств! Развитая инфраструктура! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Отличное расположение! Рядом метро! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!



Удобства: бассейн, зона для йоги, кинозал, джакузи, детский бассейн, детская площадка, зона для барбекю, воркаут-зона, теннисный корт, тренажерный зал, баскетбольный корт.



Расположение:

Проект окружает развитая транспортная сеть, многочисленные пешеходные зоны и 40-километровая велосипедная трасса. Всего в 2 минутах на авто от Reef 999 расположен торговый центр Al Furjan Pavilion West, в 5 — международная школа The Arbor School. До Marina Beach ехать всего 12 минут.



2 мин - Торговый центр Al Furjan Pavilion West;

5 мин - The Arbor School;

10 мин - Ibn Battuta Mall;

12 мин - Dubai Marina;

25 мин - Burj Khalifa;

25 мин - Al Maktoum Int. Airport (DWC);

30 мин - Dubai International Airport (DXB).



Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!

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