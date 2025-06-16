  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Квартира в новостройке SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Дубай, ОАЭ
от
$550,000
BTC
6.5421405
ETH
342.9015544
USDT
543 776.4782069
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
2
ID: 33081
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

English

Люксури не полагается. Это запрещено. Разработанная всемирно известными архитекторами Заха Хадид, Симфония представляет собой редкий диалог между формой и чувством.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
