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Новостройки в Al Yufrah 4

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Многоквартирный жилой дом Elo DH2
Многоквартирный жилой дом Elo DH2
Al Yufrah 4, ОАЭ
от
$214,221
Год сдачи 2026
Фантастический современный проект, напоминающий элегантные и мягкие изгибы, часть коллекции Damac, окруженный прекрасными парками и холмами. В этом величественном комплексе имеется от 1 до 2 спален. Damac Hills 2 является домом для процветающего сообщества, частных открытых пространств и спо…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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