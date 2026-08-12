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Особняки с видом на море в ОАЭ

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Дубай
10
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1 объект найдено
Особняк 10 комнат в ОАЭ
Особняк 10 комнат
ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 600 м²
Этаж 1/6
Отдельный дом по особому проекту на острове Швеция на Архипелаге Мир (The World Islands) Ост…
$34,19 млн
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