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Таунхаусы с видом на море в ОАЭ

Дубай
96
Sharjah Emirate
34
Абу-Даби
13
Абу-Даби (Эмират)
13
Рас-эль-Хайма
7
Аш-Шарджа
6
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14 объектов найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€605,063
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€472,292
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€318,468
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,88 млн
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€663,976
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€449,865
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€404,260
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ras, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€679,367

Параметры недвижимости в ОАЭ

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недорогая
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