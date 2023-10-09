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Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Дубай, ОАЭ
5
3
212 м²
2
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
€605,063
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
5
5
625 м²
2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
4
206 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€472,292
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
4
3
195 м²
2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€318,468
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
7
2
675 м²
3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
6
2
311 м²
3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€663,976
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
5
2
211 м²
2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€449,865
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
4
1
192 м²
2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€404,260
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
4
3
192 м²
28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€679,367
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