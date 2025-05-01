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Недвижимость премиум-класса с 1 и 2 спальнями, расположенная в самом сердце Дубая, District One, предлагает 45 миллионов квадратных футов изысканного пространства для жизни, работы, обедов, покупок, развлечений и развлечений.
Всего в 4 километрах от центра Дубая, Naya находится в нескольких…