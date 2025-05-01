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Новостройки в Al Layyan

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Многоквартирный жилой дом Naya by Nakheel
Многоквартирный жилой дом Naya by Nakheel
Al Layyan, ОАЭ
от
$1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Недвижимость премиум-класса с 1 и 2 спальнями, расположенная в самом сердце Дубая, District One, предлагает 45 миллионов квадратных футов изысканного пространства для жизни, работы, обедов, покупок, развлечений и развлечений. Всего в 4 километрах от центра Дубая, Naya находится в нескольких…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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