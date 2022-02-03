Апарт-отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем

Уникальная возможность вложить средства в гостиничный номер среди вековых елей — всего в 15 минутах от подъемников Буковеля. Melis управляется Ribas Hotels Group — оператором, контролирующим значительную долю отельного рынка Буковеля.

▸ Преимущества для инвестора:

– Старт от $95 000

– Гарантированный доход: 11–16% годовых (в среднем $11 000/год)

– До 30% прибыли при перепродаже (возможна на этапе строительства)

– Гарантированный выкуп

– Полное управление от Ribas Hotels Group

– 19 дней бесплатного проживания в год

– Возможна рассрочка на 20 месяцев (первый взнос $25 900)

▸ Инфраструктура комплекса Melis:

– СПА с инфинити-бассейном, 2 ресторана, кинотеатр на крыше

– Зоны йоги, арт-пространства, прогулочные маршруты с подсветкой

– Детские площадки, коворкинг, каминный зал, кафе

– Строительство финансируется за счет средств застройщика (не зависит от продаж)

▸ Условия покупки:

– Стоимость "Стандарт улучшенный" от $103 600

– Первый взнос: $25 900

– Рассрочка до IV квартала 2026

– Онлайн-наблюдение за ходом стройки

– Ремонт, мебель и техника включены

– Полная частная собственность с нотариальным оформлением

📲 Пишите или звоните — отправлю презентацию, расчет доходности, организую встречу онлайн или лично.

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