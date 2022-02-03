Апарт-отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем

Уникальная возможность вложить средства в гостиничный номер среди вековых елей — всего в 15 минутах от подъемников Буковеля. Melis управляется Ribas Hotels Group — оператором, контролирующим значительную долю отельного рынка Буковеля.
▸ Преимущества для инвестора:
– Старт от $95 000
– Гарантированный доход: 11–16% годовых (в среднем $11 000/год)
– До 30% прибыли при перепродаже (возможна на этапе строительства)
– Гарантированный выкуп
– Полное управление от Ribas Hotels Group
– 19 дней бесплатного проживания в год
– Возможна рассрочка на 20 месяцев (первый взнос $25 900)
▸ Инфраструктура комплекса Melis:
– СПА с инфинити-бассейном, 2 ресторана, кинотеатр на крыше
– Зоны йоги, арт-пространства, прогулочные маршруты с подсветкой
– Детские площадки, коворкинг, каминный зал, кафе
– Строительство финансируется за счет средств застройщика (не зависит от продаж)
▸ Условия покупки:
– Стоимость "Стандарт улучшенный" от $103 600
– Первый взнос: $25 900
– Рассрочка до IV квартала 2026
– Онлайн-наблюдение за ходом стройки
– Ремонт, мебель и техника включены
– Полная частная собственность с нотариальным оформлением
📲 Пишите или звоните — отправлю презентацию, расчет доходности, организую встречу онлайн или лично.
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