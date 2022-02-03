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Апарт-отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем

Яблуница, Украина
от
$112,057
от
$4,050/м²
;
Premium Premium
52
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Описание Описание
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ID: 26738
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Украина
  • Область / штат
    Ивано-Франковская область
  • Район
    Надворнянский район
  • Деревня
    Яблуница

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Уникальная возможность вложить средства в гостиничный номер среди вековых елей — всего в 15 минутах от подъемников Буковеля. Melis управляется Ribas Hotels Group — оператором, контролирующим значительную долю отельного рынка Буковеля.

Преимущества для инвестора:
– Старт от $95 000
– Гарантированный доход: 11–16% годовых (в среднем $11 000/год)
– До 30% прибыли при перепродаже (возможна на этапе строительства)
– Гарантированный выкуп
– Полное управление от Ribas Hotels Group
– 19 дней бесплатного проживания в год
– Возможна рассрочка на 20 месяцев (первый взнос $25 900)

Инфраструктура комплекса Melis:
– СПА с инфинити-бассейном, 2 ресторана, кинотеатр на крыше
– Зоны йоги, арт-пространства, прогулочные маршруты с подсветкой
– Детские площадки, коворкинг, каминный зал, кафе
– Строительство финансируется за счет средств застройщика (не зависит от продаж)

Условия покупки:
– Стоимость "Стандарт улучшенный" от $103 600
– Первый взнос: $25 900
– Рассрочка до IV квартала 2026
– Онлайн-наблюдение за ходом стройки
– Ремонт, мебель и техника включены
– Полная частная собственность с нотариальным оформлением

📲 Пишите или звоните — отправлю презентацию, расчет доходности, организую встречу онлайн или лично.

#Melis #Буковель #ИнвестициивОтель #Карпаты #ПассивныйДоход #ГостиничнаяНедвижимость

Местонахождение на карте

Яблуница, Украина

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Апарт-отель Melis – инвестиции в отдых и доход в лесу рядом с Буковелем
Яблуница, Украина
от
$112,057
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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