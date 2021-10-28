Портрет королевы Англии в гостиной и люки вместо дверей. Подборка дорогих и стильных квартир в Украине

В любой столице мира есть сегмент элитной недвижимости. Обычно такие апартаменты расположены в центре города и стоят на порядок выше среднестатистического жилья в этом месте. Мы нашли именно такие апартаменты в Киеве, и некоторые из них по-настоящему удивляют.

Трехкомнатная квартира в Киеве за €744,055

Начнем с самого «классического» варианта в нашей подборке. В Киеве выставлена на продажу стильная квартира площадью 144 кв.м. Апартаменты с дизайнерским ремонтом находятся на 8 этаже 21-этажного дома, который входит в ЖК «Печерский». Одно из преимуществ этого ЖК — его расположение. В объявлении указано, что до Ботанического сада им. Гришко можно дойти пешком (около 10 минут), также недалеко есть БЦ IQ, в котором есть рестораны и спортклуб с бассейном. До ст.м. «Дружбы народов» около 15 минут ходьбы.

Квартира состоит из двух комнат, кухни-гостиной, гардеробной комнаты, двух санузлов и кладовой. Особенной изюминкой здесь стали панорамные окна в каждой комнате.

По словам продавца, в ремонте использовались новейшие экологичные материалы, установлена система очистки воды. Для комфорта будущего собственника сделана межквартирная звукоизоляция.

Пентхаус в Киеве за €741,469

В столице Украины продается пентхаус с прекрасным видом на город. Дом расположен в районе Черепановой горы, до реки Днепр можно дойти пешком, рядом есть несколько парков.

Это двухуровневый пентхаус общей площадью 287 кв.м. На первом этаже квартиры есть просторный холл, кухня-студия (36,6 кв.м.), гостиная, небольшая гардеробная комната, санузел. На втором уровне расположены четыре спальни, 3 ванные комнаты, отдельный дополнительный санузел, прачечная и большая гардеробная комната. Но самая главная особенность этого объекта — терраса с прекрасным видом и две лаконичные веранды.

Дизайн оформлен в смешении стилей: классического и современного. Видно, что здесь все продумано до мелочей. В одной из спален сделан необычный клетчатый пол и стены из деревянных панелей, другая спальня оформлена в стиле кантри, в гостиной стены выкрашены в нетривиальный цвет морской волны, а в холле — в глубокий зеленый. Но «изюминка» интерьера — портрет королевы Англии Елизаветы I во всю стену напротив столовой зоны.

«Статусная» четырехкомнатная квартира за €474,195

Риэлтор в этом объявлении уверяет, что «более статусного места для жизни в центре города» найти нельзя — настолько все прекрасно в этом объекте. Что же предлагает продавец? Давайте смотреть.

Квартира находится в Киеве в современном элитном жилом комплексе «Тетрис Холл». Это четырехкомнатные апартаменты общей площадью 110 кв.м, сюда входят: кухня-гостиная, три спальни, два санузла, гардеробная комната и балкон. Жилье полностью меблировано и укомплектовано всей необходимой бытовой техникой.

Интерьер выполнен в спокойных светлых тонах.

ЖК «Тетрис Холл» предлагает своим жильцам рецепцию, лобби с баром и игровой зоной для детей, каминный зал с высокими потолками, Party Room с караоке, современный кинотеатр, ресторан, фитнес-зал и собственную кухню на крыше. Кроме этого, на крыше есть смотровая площадка, бассейн и зона барбекю.

Пятикомнатная квартира-офис за €353,491

Один из самых необычных объектов в нашей подборке — квартира-офис в морском стиле. Судя по всему, дизайнеру была поставлена задача создать ощущение морского круиза, и он успешно с ней справился.

Общая площадь апартаментов — 226 кв.м., они расположены на 25-27 этажах высотки, есть даже собственная открытая терраса площадью 90 кв.м.

Пятикомнатная квартира сейчас используется как офис. Здесь есть кухня, зона брифингов, три застекленные лоджии, один балкон и еще несколько комнат, переделанных под рабочее пространство. Во всех помещениях установлены кондиционеры.

Риэлтор в объявлении указывает: «приобретая эту недвижимость, вы воплощаете не только свою мечту в реальность, но и делаете умное инвестирование». Возможно, купить квартиру в Киеве — это слишком просто, а вот найти такую квартиру-офис довольно сложно, и это настоящая мечта для тех, кто давно мечтает о море.

А еще больше интересных, стильных и необычных объектов недвижимости по всему миру можно найти в базе Realting.com.