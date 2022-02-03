  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Одесса
  Жилой комплекс «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.

от
$32,320
от
$980/м²
;
30
ID: 27452
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Украина
  • Область / штат
    Одесская область
  • Район
    Одесский район
  • Город
    Одесса

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

О комплексе

Добро пожаловать в «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.
«Kimolos» – это не просто место для жизни, это образ жизни, сочетающий утончённый дизайн, современные технологии и неповторимый южный колорит.

Панорамные окна наполняют каждую квартиру естественным светом и открывают впечатляющие виды на город. Комплекс расположен в районе с прекрасно развитой инфраструктурой – магазины, школы, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

Территория закрыта для посторонних и оформлена как уютный внутренний двор с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и спортивными площадками. На первом этаже разместятся коммерческие помещения и управляющая компания Gefest.home, обеспечивающая высокий уровень сервиса и безопасности.

В проекте предусмотрено:
• квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры
• подземный паркинг
• дизайнерский холл
• коммерческие помещения

Технические характеристики:

  • Энергосбережение: современные утеплители и энергосберегающие оконные системы

  • Автономное отопление: собственная котельная + возможность установки индивидуальных счётчиков тепла

  • Система водоснабжения: бесперебойное водоснабжение + резервуары

  • Лифты: пассажирские и грузовые лифты Otis

  • Безопасность: видеонаблюдение 24/7 и доступ по чипам

  • Свободные планировки: возможность объединять и изменять помещения

Местонахождение на карте

Одесса, Украина

