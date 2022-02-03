Жилой комплекс «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.

Добро пожаловать в «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.

«Kimolos» – это не просто место для жизни, это образ жизни, сочетающий утончённый дизайн, современные технологии и неповторимый южный колорит.

Панорамные окна наполняют каждую квартиру естественным светом и открывают впечатляющие виды на город. Комплекс расположен в районе с прекрасно развитой инфраструктурой – магазины, школы, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.

Территория закрыта для посторонних и оформлена как уютный внутренний двор с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и спортивными площадками. На первом этаже разместятся коммерческие помещения и управляющая компания Gefest.home, обеспечивающая высокий уровень сервиса и безопасности.

В проекте предусмотрено:

• квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры

• подземный паркинг

• дизайнерский холл

• коммерческие помещения

Технические характеристики: