Жилой комплекс «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.

Добро пожаловать в «Kimolos» – уникальный жилой комплекс, вдохновлённый элегантностью греческих островов и расположенный в самом сердце исторической и динамичной Одессы.
«Kimolos» – это не просто место для жизни, это образ жизни, сочетающий утончённый дизайн, современные технологии и неповторимый южный колорит.
Панорамные окна наполняют каждую квартиру естественным светом и открывают впечатляющие виды на город. Комплекс расположен в районе с прекрасно развитой инфраструктурой – магазины, школы, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Территория закрыта для посторонних и оформлена как уютный внутренний двор с ландшафтным дизайном, зонами отдыха и спортивными площадками. На первом этаже разместятся коммерческие помещения и управляющая компания Gefest.home, обеспечивающая высокий уровень сервиса и безопасности.
В проекте предусмотрено:
• квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры
• подземный паркинг
• дизайнерский холл
• коммерческие помещения
Технические характеристики:
Энергосбережение: современные утеплители и энергосберегающие оконные системы
Автономное отопление: собственная котельная + возможность установки индивидуальных счётчиков тепла
Система водоснабжения: бесперебойное водоснабжение + резервуары
Лифты: пассажирские и грузовые лифты Otis
Безопасность: видеонаблюдение 24/7 и доступ по чипам
Свободные планировки: возможность объединять и изменять помещения