В Украине недвижимость, банковские депозиты и облигации внутреннего государственного займа всегда конкурировали за звание наиболее привлекательного и ликвидного актива.

В 2019-2020 году НБУ снизил учетную ставку. Средняя доходность депозитов опустилась до уровня 8,5-9,5% годовых. К тому же с полученной суммы требовалось еще и заплатить налог. При этом жилье на первичном рынке за 11 месяцев 2020 года подорожало в среднем на 21%.

Детально прирост распределился так:

комфорт- и бизнес-класс ─ около 15%;

эконом-класс ─ 11-12%;

эксклюзивные объекты ─ до 41% в отдельных случаях.

Инвесторы моментально отреагировали на ситуацию и перенаправили свои капиталы на покупку недвижимости. Вкладывать деньги в квартиры стали не только граждане страны, но и иностранцы из ближнего/дальнего зарубежья. Тенденция подкрепилась еще и тем, что при меньшей стартовой инвестиции на сдаче в аренду украинского жилья можно зарабатывать до 9% годовых, тогда как в Европе при более крупных вложениях отдача колеблется в диапазоне 2-4%.

Причины повышенного роста цены на комфортную недвижимость

Владимир Даниленко, коммерческий директор SAGA Development считает, что после ограничений, связанных с локдауном, покупатели изменили свое отношение к качеству жилья. На первое место при оценке вышли такие параметры, как:

эргономика планировочных решений;

содержательность архитектурной концепции;

наличие элементов повышенной комфортности;

уровень благоустройства придомовой территории.

Также рост стоимости более качественного жилья подстегнули многочисленные кредитные предложения и программы рассрочки. За счет лояльных условий квартиры класса «комфорт» и выше стали доступны более широкому кругу покупателей.

Рекомендации по выбору объекта инвестиции

Чтобы не сталкиваться с проблемами и не жалеть о покупке в будущем, следует потратить время на изучение современных тенденций рынка недвижимости и обратить внимание на следующие параметры:

Надежность застройщика. Не стоит связываться с фирмой без репутации, недавно появившейся на рынке. Не факт, что такая организация сможет довести проект до сдачи. Лучше отдать предпочтение компании с опытом работы, имеющей не только недострои, но и уже сданные в эксплуатацию дома.

Бюджет инвестиции. Если клиент располагает минимальной суммой, рассчитывать на покупку жилья у топового застройщика в престижных районах столицы и крупных городов не стоит.

Привлекательность цены. Когда предложение по стоимости выглядит слишком заманчивым, следует его детально изучить. Скорее всего, там есть подводные камни или сложные для выполнения условия.

Потом следует оценить местность, где расположен потенциальный инвестиционный актив. Если район выглядит привлекательно, располагает хорошей транспортной развязкой и социально-торговой инфраструктурой, купленная здесь квартира останется конкурентоспособным активом даже спустя несколько лет после приобретения.

Следует учитывать и общую концепции проекта. Если дом построен с учетом современных технологий, эстетично выглядит внешне, гармонично вписывается в окружающий пейзаж и имеет собственное «лицо», стоимость жилплощади в ближайшие 5-10 лет не упадет. О безликих высотках, построенных на пустырях или в промышленных зонах с плохой экологией, такого сказать нельзя.

Особенности расчета доходности инвестиций

Приобретать инвестиционный объект выгоднее всего на начальном этапе строительства. Уже за первый месяц с начала продаж цена на востребованное жилье может вырасти на 10-20%. Вложение в строящийся объект на старте за 2 года способно принести 30-50% прибыли.

Выход из проекта доступен в любой момент. Можно продать собственность еще до момента оформления прав владения. Если таких планов нет, стоит зарегистрироваться в качестве владельца, и получать 6-9% годовых от сдачи в аренду.

Как минимизировать риски

Безрисковая инвестиция ─ это покупка жилья с документами на право собственности в уже сданном доме. Приобрести такой вариант у застройщика довольно проблемно. В востребованных домах 80-100% квартир выкупают до введения в эксплуатацию.

Варианты на «вторичном» рынке часто оказываются менее привлекательными, однако, и там есть шанс найти интересное предложение. В кредит такую недвижимость можно взять под 13-15%. Доходность от аренды в размере 7-8% и общий рост рыночных цен в таком же объеме позволят отбить проценты по займу.

Чтобы получить больший доход, придется рискнуть и вложить средства в проект на начальном этапе строительства. Главное ─ правильно выбрать компанию-девелопера. Не стоит связываться с застройщиками, работающими по пирамидообразному принципу. Они могут обвалиться в любой момент, как это случилось с крупными участниками украинского рынка Аркадой и Укрбудом.