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Уникальная возможность вложить средства в гостиничный номер среди вековых елей — всего в 15 минутах от подъемников Буковеля. Melis управляется Ribas Hotels Group — оператором, контролирующим значительную долю отельного рынка Буковеля.
▸ Преимущества для инвестора:
– Старт от $95 000
– Г…
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Агентство
BPS Consulting
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