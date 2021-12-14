С 16 по 17 февраля 2022 года в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15, Киев) пройдет «United Property Expo» — крупнейшая выставка недвижимости в Украине. Это удобная платформа для встречи инвесторов, финансовых экспертов, застройщиков и агентств недвижимости. На мероприятии будут подведены итоги прошедшего 2021 года и высказаны прогнозы развития рынка недвижимости на 2022 год.

Более 10,000 объектов недвижимости в одном месте

На United Property Expo будут представлены свыше 10,000 объектов недвижимости. Это современные жилые комплексы, загородные виллы и таунхаусы, коммерческие помещения и уютные квартиры. Участники выставки смогут выгодно продать свои объекты, а посетители — купить жилье и коммерческую недвижимость со скидкой до 20%.

Более 80 участников из 17 стран мира

Выставка United Property Expo — это лучшее место для обновления бизнес-контактов. Ее планируют посетить компании Alaiye Home, Sunnierhomes, European Village, Property in Alanya, Hayat Estate, Интеграл-Буд, Inftour, Tianello Sagl, REALTING, NewTime Investment, Immoconcept и еще 80 участников. Это представители Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Беларуси, Латвии, ОАЭ, Португалии, Словакии, Таиланда, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии и других стран мира. Украинский сектор недвижимости представляют Застройщики столицы Украины, Киевской области, Одессы и Львова. Они подготовили презентации более 200 современных жилых комплексов с развитой инфраструктурой и уникальные предложения для покупателей.

Насыщенная бизнес-программа

В рамках выставки пройдет двухдневная конференция специалистов по недвижимости. Участников конференции ждут новые данные о кредитовании недвижимости, перспективы инвестиций в жилые и коммерческие объекты, а также прогноз развития рынка недвижимости на 2022 год. Данная информация позволит увеличить инвестиционный портфель, выгодно вложить свободные средства и стать обладателем премиального жилья в новостройках со скидкой.

Более 5000 посетителей

Выставку посетит около 5000 людей, заинтересованных в покупке недвижимости. Это инвесторы, бизнесмены и молодая платежеспособная аудитория.

Преимущества United Property Expo для инвесторов:

Новые объекты для инвестиций,

Инсайдерская информация от лидеров отрасли,

Новые знакомства с коллегами.

Преимущества United Property Expo для Застройщиков:

Демонстрация своих проектов отечественным и зарубежным клиентам,

Новые бизнес-контакты с коллегами из смежных областей.

Преимущества United Property Expo для лиц, оказывающих бизнес-услуги:

Демонстрация профессионализма лидерам рынка недвижимости,

Встреча с потенциальными клиентами в неформальной обстановке,

Доступ к инсайдерской информации из первых рук.

Условия участия на выставке United Property Expo

Стоимость билета для посетителей United Property Expo составляет 220 гривен. Но! По промокоду RealtingFree билеты можно получить совершенно бесплатно!



Если вас интересует участие в выставке в качестве экспонента, вы можете отправить запрос для получения более детальной информации.

Организатор:

ООО «Юнайтед Экспо»

Тел: +38 (063) 103-48-17

E-mail: unitedexpo.ukr@gmail.com