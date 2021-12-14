United Property Expo — ключевое событие на рынке украинской и зарубежной недвижимости
С 16 по 17 февраля 2022 года в Международном выставочном центре (Броварской проспект, 15, Киев) пройдет «United Property Expo» — крупнейшая выставка недвижимости в Украине. Это удобная платформа для встречи инвесторов, финансовых экспертов, застройщиков и агентств недвижимости. На мероприятии будут подведены итоги прошедшего 2021 года и высказаны прогнозы развития рынка недвижимости на 2022 год.
Более 10,000 объектов недвижимости в одном месте
На United Property Expo будут представлены свыше 10,000 объектов недвижимости. Это современные жилые комплексы, загородные виллы и таунхаусы, коммерческие помещения и уютные квартиры. Участники выставки смогут выгодно продать свои объекты, а посетители — купить жилье и коммерческую недвижимость со скидкой до 20%.
Более 80 участников из 17 стран мира
Выставка United Property Expo — это лучшее место для обновления бизнес-контактов. Ее планируют посетить компании Alaiye Home, Sunnierhomes, European Village, Property in Alanya, Hayat Estate, Интеграл-Буд, Inftour, Tianello Sagl, REALTING, NewTime Investment, Immoconcept и еще 80 участников. Это представители Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Беларуси, Латвии, ОАЭ, Португалии, Словакии, Таиланда, Франции, Черногории, Чехии, Швейцарии и других стран мира. Украинский сектор недвижимости представляют Застройщики столицы Украины, Киевской области, Одессы и Львова. Они подготовили презентации более 200 современных жилых комплексов с развитой инфраструктурой и уникальные предложения для покупателей.
Насыщенная бизнес-программа
В рамках выставки пройдет двухдневная конференция специалистов по недвижимости. Участников конференции ждут новые данные о кредитовании недвижимости, перспективы инвестиций в жилые и коммерческие объекты, а также прогноз развития рынка недвижимости на 2022 год. Данная информация позволит увеличить инвестиционный портфель, выгодно вложить свободные средства и стать обладателем премиального жилья в новостройках со скидкой.
Более 5000 посетителей
Выставку посетит около 5000 людей, заинтересованных в покупке недвижимости. Это инвесторы, бизнесмены и молодая платежеспособная аудитория.
Преимущества United Property Expo для инвесторов:
- Новые объекты для инвестиций,
- Инсайдерская информация от лидеров отрасли,
- Новые знакомства с коллегами.
Преимущества United Property Expo для Застройщиков:
- Демонстрация своих проектов отечественным и зарубежным клиентам,
- Новые бизнес-контакты с коллегами из смежных областей.
Преимущества United Property Expo для лиц, оказывающих бизнес-услуги:
- Демонстрация профессионализма лидерам рынка недвижимости,
- Встреча с потенциальными клиентами в неформальной обстановке,
- Доступ к инсайдерской информации из первых рук.
Условия участия на выставке United Property Expo
Стоимость билета для посетителей United Property Expo составляет 220 гривен. Но!
Если вас интересует участие в выставке в качестве экспонента, вы можете отправить запрос для получения более детальной информации.
Организатор:
ООО «Юнайтед Экспо»
Тел: +38 (063) 103-48-17
E-mail: unitedexpo.ukr@gmail.com