С 16 по 17 февраля в Международном Выставочном Центре (Броварской проспект 15, вход 4В, г. Киев), пройдет United Property Expo — крупнейшая выставка украинской и зарубежной недвижимости. Это удобная платформа для встречи инвесторов, финансовых экспертов, застройщиков и агентств недвижимости. На мероприятии будут подведены итоги прошлого 2021 года и высказаны прогнозы развития рынка недвижимости на 2022 год.

Деловая программа United Property Expo

В рамках выставки пройдет 2-дневная конференция, на которой выступят более 30 спикеров из более чем 20 стран мира. Это представители лидирующих компаний рынка недвижимости, эксперты по продаже и покупке жилья, банкиры, инвесторы и финансисты. Посетителей ожидают более 10 часов инсайдерской информации об изменениях условий кредитования недвижимости, уникальных предложениях рынка жилья Украины, Турции, Испании, Грузии и других стран; советы по приобретению и монетизации коммерческой недвижимости.

В программе:

Почему выгодно инвестировать в рынок Батуми в 2022 году. Григол Чачуа, Elt Building (Грузия).

Перспективы инвестирования в недвижимость Турции. Надежда Рогушина, Topcu Turizm (Турция).

Рынок первичной недвижимости Украины. Спрос и портрет покупателя в 2021 году. Ирина Шеремета, ДОМ.RIA (Украина).

Город-курорт Влера: привлечение инвестиций, внедрение инноваций, стратегия развития. Дритан Лели, глава Влерского муниципалитета (Албания).

Тема уточняется. Игорь Мазепа, инвестиционный банкир, CEO Concorde Capital (Украина).

Инвестируйте с умом: тенденции рынка курортной недвижимости Албании. Виталий Бондарик, EstateAll (Албания).

Албания — страна для жизни и бизнеса. Сознательная иммиграция. Ольга Бондарик, Albania Consulting (Албания).

Недвижимость Испании для проживания и инвестирования. Юрий Грушецкий, DenizEstate (Испания).

Перспективы инвестирования в недвижимость Украины. Анна Лаевская, Интергал-Буд (Украина).

Как выгодно инвестировать в недвижимость Турции. Олег Заец, NewTime Investment (Турция).

Как быстро и надежно заработать на Турецкой недвижимости. Ольга Миронова, Недвижимость в Алании (Турция).

Как увеличить продажи застройщиков и агентств недвижимости с помощью it-технологий Realting и reatyprotechnology. Елена Мартыненко, Realting.com.

Франция прекрасная страна для инвестиций. Ирина Дюпор, Immoconcept.

Приватизация столичной недвижимости: как стать владельцем объекта. Инвестиционное меню 2022. Яна Матиева, начальник регионального отделения ФГИУ по г. Киеву.

Основные законодательные изменения в строительной сфере. Анатолий Киселев, юридическая компания SDM Partners (Украина).

Гражданство Турции путем инвестиций в недвижимость. Озер Тунджай, Tuncay & Barcin (Турция).

Безопасное оформление права собственности. Фатих Барджин, Tuncay & Barcin (Турция).

Почему Грузия стала трендом в сфере зарубежной недвижимости среди украинцев? Как у Батуми покупаются гостиничные номера у моря в собственность и почему это выгодно. Святослав Терлецкий, Orbi Group (Грузия).

Золотая виза Португалии — прибыльные инвестиции и ВНЖ. Анна Мисюра, Португалия Property Advisor (Португалия).

Ведение бизнеса в Грузии, недвижимость, развитие оливкового бизнеса как альтернатива классической недвижимости. Игорь Гладченко.

Преимущества инвестирования в Черногорию. Гражданство через инвестиции, ВНЖ, ПМЖ. Ксения Николич, CMM Budva (Черногория).

Что такое Мерсин, Турция. Галеева Эльза, Deep Gayrimenkul (Турция).

Как выбрать правильный объект недвижимости и не прогадать. Владимир Копоть, юрист, CEO Monitor.Estate (Украина).

Преимущества посещения United Property Expo

Расширение деловых контактов. На выставке будут представлены 80 компаний из 30 стран мира, а ожидаемое количество посетителей — более 4000. Вы сможете наладить новые бизнес-связи и существенно расширить список деловых контактов.

Большой выбор жилой и коммерческой недвижимости. На выставке будет представлено 10,000 объектов недвижимости со скидкой до 20%. У вас появится уникальная возможность не только приобрести нужный объект, но и сэкономить на его покупке.

Доступ к инсайдерской информации. На конференции выступят лидеры рынка: девелоперы, эксперты недвижимости, бизнесмены, банкиры, финансисты и инвесторы. Вы получите доступ к инсайдерской информации и сможете сразу же применить ее на практике.

Условия участия в United Property Expo

Стоимость билета на выставку «United Property Expo» составляет 220 гривен. Регистрируйтесь по промокоду RealtingFree и получите бесплатный билет уже сегодня! Вас ждет тщательно спланированное мероприятие и комфортабельные условия пребывания.

Организатор:

ООО «Юнайтед Экспо»

01601, Украина, ул. Бульварно-Кудрявская, 24, Киев

Тел: +380631034817,

e-mail: unitedexpo.ukr@gmail.com