С 16 по 17 февраля в Международном Выставочном Центре (Броварской проспект 15, вход 4В, г. Киев), пройдет United Property Expo — крупнейшая выставка украинской и зарубежной недвижимости. Это удобная платформа для встречи инвесторов, финансовых экспертов, застройщиков и агентств недвижимости. На мероприятии будут подведены итоги прошлого 2021 года и высказаны прогнозы развития рынка недвижимости на 2022 год.
В рамках выставки пройдет 2-дневная конференция, на которой выступят более 30 спикеров из более чем 20 стран мира. Это представители лидирующих компаний рынка недвижимости, эксперты по продаже и покупке жилья, банкиры, инвесторы и финансисты. Посетителей ожидают более 10 часов инсайдерской информации об изменениях условий кредитования недвижимости, уникальных предложениях рынка жилья Украины, Турции, Испании, Грузии и других стран; советы по приобретению и монетизации коммерческой недвижимости.
В программе:
- Почему выгодно инвестировать в рынок Батуми в 2022 году. Григол Чачуа, Elt Building (Грузия).
- Перспективы инвестирования в недвижимость Турции. Надежда Рогушина, Topcu Turizm (Турция).
- Рынок первичной недвижимости Украины. Спрос и портрет покупателя в 2021 году. Ирина Шеремета, ДОМ.RIA (Украина).
- Город-курорт Влера: привлечение инвестиций, внедрение инноваций, стратегия развития. Дритан Лели, глава Влерского муниципалитета (Албания).
- Тема уточняется. Игорь Мазепа, инвестиционный банкир, CEO Concorde Capital (Украина).
- Инвестируйте с умом: тенденции рынка курортной недвижимости Албании. Виталий Бондарик, EstateAll (Албания).
- Албания — страна для жизни и бизнеса. Сознательная иммиграция. Ольга Бондарик, Albania Consulting (Албания).
- Недвижимость Испании для проживания и инвестирования. Юрий Грушецкий, DenizEstate (Испания).
- Перспективы инвестирования в недвижимость Украины. Анна Лаевская, Интергал-Буд (Украина).
- Как выгодно инвестировать в недвижимость Турции. Олег Заец, NewTime Investment (Турция).
- Как быстро и надежно заработать на Турецкой недвижимости. Ольга Миронова, Недвижимость в Алании (Турция).
- Как увеличить продажи застройщиков и агентств недвижимости с помощью it-технологий Realting и reatyprotechnology. Елена Мартыненко, Realting.com.
- Франция прекрасная страна для инвестиций. Ирина Дюпор, Immoconcept.
- Приватизация столичной недвижимости: как стать владельцем объекта. Инвестиционное меню 2022. Яна Матиева, начальник регионального отделения ФГИУ по г. Киеву.
- Основные законодательные изменения в строительной сфере. Анатолий Киселев, юридическая компания SDM Partners (Украина).
- Гражданство Турции путем инвестиций в недвижимость. Озер Тунджай, Tuncay & Barcin (Турция).
- Безопасное оформление права собственности. Фатих Барджин, Tuncay & Barcin (Турция).
- Почему Грузия стала трендом в сфере зарубежной недвижимости среди украинцев? Как у Батуми покупаются гостиничные номера у моря в собственность и почему это выгодно. Святослав Терлецкий, Orbi Group (Грузия).
- Золотая виза Португалии — прибыльные инвестиции и ВНЖ. Анна Мисюра, Португалия Property Advisor (Португалия).
- Ведение бизнеса в Грузии, недвижимость, развитие оливкового бизнеса как альтернатива классической недвижимости. Игорь Гладченко.
- Преимущества инвестирования в Черногорию. Гражданство через инвестиции, ВНЖ, ПМЖ. Ксения Николич, CMM Budva (Черногория).
- Что такое Мерсин, Турция. Галеева Эльза, Deep Gayrimenkul (Турция).
- Как выбрать правильный объект недвижимости и не прогадать. Владимир Копоть, юрист, CEO Monitor.Estate (Украина).
Преимущества посещения United Property Expo
Расширение деловых контактов. На выставке будут представлены 80 компаний из 30 стран мира, а ожидаемое количество посетителей — более 4000. Вы сможете наладить новые бизнес-связи и существенно расширить список деловых контактов.
Большой выбор жилой и коммерческой недвижимости. На выставке будет представлено 10,000 объектов недвижимости со скидкой до 20%. У вас появится уникальная возможность не только приобрести нужный объект, но и сэкономить на его покупке.
Доступ к инсайдерской информации. На конференции выступят лидеры рынка: девелоперы, эксперты недвижимости, бизнесмены, банкиры, финансисты и инвесторы. Вы получите доступ к инсайдерской информации и сможете сразу же применить ее на практике.
Условия участия в United Property Expo
Стоимость билета на выставку «United Property Expo» составляет 220 гривен. Регистрируйтесь по промокоду RealtingFree и получите бесплатный билет уже сегодня! Вас ждет тщательно спланированное мероприятие и комфортабельные условия пребывания.
Организатор:
ООО «Юнайтед Экспо»
01601, Украина, ул. Бульварно-Кудрявская, 24, Киев
Тел: +380631034817,
e-mail: unitedexpo.ukr@gmail.com