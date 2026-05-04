Жилой комплекс SANMAR 9

Предлагаем рассмотреть новый комплекс в Мерсине, который прекрасно подойдет под инвестиции по стратегии перепродажи!!!
Прирост за год 30% +
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ ОПЛАТЕ 50%
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА
2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА
3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ
4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА
5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ
7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА
8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:
1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ
2. гардероб
3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ
4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ
5. ОКНА ПВХ
6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА
8. ДУШ 1 КЛАССА
9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ
10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. ВАННА
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Есть много предложений, с разными видами и площадью!!!
НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!!!