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Жилой комплекс SANMAR 9

Акдениз, Турция
от
$53,800
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ID: 3738
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Предлагаем рассмотреть новый комплекс в Мерсине, который прекрасно подойдет под инвестиции по стратегии перепродажи!!!

Прирост за год 30% +
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ НА 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ ОПЛАТЕ 50%

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА
2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА
3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ
4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА
5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ
7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА
8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР


ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА:
1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ
2. гардероб
3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ
4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ
5. ОКНА ПВХ
6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА
8. ДУШ 1 КЛАССА
9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ
10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый


НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ


ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. ВАННА
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС


Есть много предложений, с разными видами и площадью!!!

НАПИШИТЕ МНЕ - Я ОТВЕЧУ НА ВСЕ ВОПРОСЫ И ПОДБЕРУ НЕДВИЖИМОСТЬ, КОТОРАЯ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ!!!!!

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
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Цена за м², USD 849 – 890
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Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², USD 857 – 902
Цена квартиры, USD 86,547 – 91,102

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Акдениз, Турция
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Здравоохранение
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