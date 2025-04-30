Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Босфор, лес и город.
Резиденция располагает парковкой, инфинити-бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, магазинами, вертолетной площадкой, зонами отдыха, ресторанами.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблиз…
Предлагаются виллы премиум класса с бассейнами, садами, парковочными местами и видом на море.
Имеется круглосуточная охрана.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Кухонная мебель
Полы с подогревом
Кондиционеры
Автоматическая система по…
Предлагаются квартиры с большими балконами. и парковочными местами.
Апартаменты на первом этаже имеют собственные сады и просторные террасы.
Резиденция располагает крытым бассейном, кинотеатром, тренажерным залом, игровой комнатой, турецкой баней и парной, массажным кабинетом, детскими площа…