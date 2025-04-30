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  4. Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$1,40 млн
14.04.2025
$1,39 млн
13.04.2025
$1,39 млн
12.04.2025
$1,40 млн
11.04.2025
$1,43 млн
10.04.2025
$1,43 млн
09.04.2025
$1,44 млн
08.04.2025
$1,44 млн
06.04.2025
$1,44 млн
05.04.2025
$1,43 млн
04.04.2025
$1,45 млн
03.04.2025
$1,46 млн
02.04.2025
$1,46 млн
01.04.2025
$1,46 млн
30.03.2025
$1,45 млн
29.03.2025
$1,46 млн
28.03.2025
$1,47 млн
27.03.2025
$1,46 млн
26.03.2025
$1,46 млн
25.03.2025
$1,46 млн
24.03.2025
$1,45 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23653
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418153
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Комплекс состоит из 16 элитных вилл с видом на море и парковкой на 4 машины.

Особенности проекта:

  • открытый бассейн
  • сауна
  • турецкая баня
  • тренажерный зал
  • джакузи
  • ухоженная зеленая зона
  • зона барбекю
  • круглосуточная охана
Особенности квартир
  • Бесшумный лифт
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 минуте ходьбы от пляжа, школ и колледжей.

  • Центр города- 3 минуты
  • Аэропорт - 20 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Больница - 5 минут

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Уникальный комплекс вилл с бассейнами и круглосуточной охраной в 1 минуте от пляжа, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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