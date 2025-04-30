  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с приватным пляжем и великолепной инфраструктурой в Бодруме, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с приватным пляжем и великолепной инфраструктурой в Бодруме, Турция

Бодрум, Турция
от
$201,553
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22003
ID новостройки на Realting
In CRM: 2392508
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Проект находится в заповеднике полуострова Бодрум. Здесь самое чистое и теплое море. Сам район заповедника и вся территория данного комплекса, включая пляж, принадлежащий комплексу, утопают в зеленых лесах. С ноября по март в этих местах зимуют розовые фламинго и пеликаны.

Все квартиры будут иметь вид на море и природу. В комплексе будет отельная инфраструктура, но самого отельного блока не будет. Сочетание комфорта и природной красоты, свежий воздух, потрясающие панорамные виды.

Этот проект предлагает полную инфраструктуру для комфортного проживания: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн для комфортного отдыха и расслабления, частная пляжная линия, отдельная парковка крытая и открытая, тренажерный зал, прогулочные дорожки для вечерних променадов, беговые дорожки, игровая зона для детей, зоны отдыха, сады с прохладной тенью, круглосуточная охрана, зеленая зона.

Преимущества

Свидетельство о праве собственности выдается на руки сразу.

Пассивный доход от сдачи в аренду с именитым отельным брендом.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до центра района всего 1 км - несколько минут пешей прогулки до ресторанов, магазинов и набережной. До исторического центра Бодрума 25 км - несколько минут езды по широкой и красивой трассе с видом на море и лес. Несмотря на естественную природность района заповедника, здесь уже очень развита городская инфраструктура. В этом районе функционируют 4 торговых центра, один из которых крупный и предлагает широкий ассортимент всевозможных магазинов, кафе и супермаркетов. Кроме того, в настоящее время строятся и несколько других торговых центров. Благодаря удачному расположению рядом с аэропортом, Вы сэкономите время и усилия на перемещениях: всего 10 км до аэропорта, однако, благодаря особенности розы ветров, Вы не услышите шума самолетов.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Башакшехир, Турция
от
$172,242
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$304,478
Апарт - отель Roxi Residence
Чиплаклы, Турция
от
$139,854
Многоквартирный жилой дом Asian Istanbul apartments project Uskudar
Ускюдар, Турция
от
$662,468
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и спортивным центром рядом с побережьем, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$190,601
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс с приватным пляжем и великолепной инфраструктурой в Бодруме, Турция
Бодрум, Турция
от
$201,553
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-комплексом, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$82,861
Предлагаются апартаменты панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает спа-комплексом, открытым бассейном с горками, крытым бассейном и детским бассейном, парковкой, зоной барбекю с беседками, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, ка…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и фитнес-центром в престижном районе Антальи, Турция
Муратпаша, Турция
от
$403,272
Предлагаются апартаменты с террасами. Резиденция располагает крытой парковкой, бассейном, садом, системой безопасности, фитнес-центром, сауной, беседками. Окончание строительства - апрель 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Спутниковое ТВ Электрические жалюзи Полы с подогре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Резиденция с садом и зонами коворкинга напротив станции метро, Стамбул, Турция
Багджылар, Турция
от
$217,686
Вы повысите ценность своей жизни с Hayat City Mahmutbey, который вырастет в цене, когда вы его купите и повысит инвестиционную ценность вашего дома, пока вы в нем живете. Здесь ландшафтные зоны максимально увеличены, вы скроетесь от городского шума и обретете покой на природе! Инфраструктура…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации