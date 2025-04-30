Жилой комплекс Жилой комплекс с приватным пляжем и великолепной инфраструктурой в Бодруме, Турция

Проект находится в заповеднике полуострова Бодрум. Здесь самое чистое и теплое море. Сам район заповедника и вся территория данного комплекса, включая пляж, принадлежащий комплексу, утопают в зеленых лесах. С ноября по март в этих местах зимуют розовые фламинго и пеликаны.

Все квартиры будут иметь вид на море и природу. В комплексе будет отельная инфраструктура, но самого отельного блока не будет. Сочетание комфорта и природной красоты, свежий воздух, потрясающие панорамные виды.

Этот проект предлагает полную инфраструктуру для комфортного проживания: ресторан, бар, кафе, открытый бассейн для комфортного отдыха и расслабления, частная пляжная линия, отдельная парковка крытая и открытая, тренажерный зал, прогулочные дорожки для вечерних променадов, беговые дорожки, игровая зона для детей, зоны отдыха, сады с прохладной тенью, круглосуточная охрана, зеленая зона.

Преимущества

Свидетельство о праве собственности выдается на руки сразу.

Пассивный доход от сдачи в аренду с именитым отельным брендом.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние до центра района всего 1 км - несколько минут пешей прогулки до ресторанов, магазинов и набережной. До исторического центра Бодрума 25 км - несколько минут езды по широкой и красивой трассе с видом на море и лес. Несмотря на естественную природность района заповедника, здесь уже очень развита городская инфраструктура. В этом районе функционируют 4 торговых центра, один из которых крупный и предлагает широкий ассортимент всевозможных магазинов, кафе и супермаркетов. Кроме того, в настоящее время строятся и несколько других торговых центров. Благодаря удачному расположению рядом с аэропортом, Вы сэкономите время и усилия на перемещениях: всего 10 км до аэропорта, однако, благодаря особенности розы ветров, Вы не услышите шума самолетов.