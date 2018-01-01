  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. KURT GROUP

KURT GROUP

Турция, Kestel Mah. Kızılkuyu Cad. NO:8/12 ALANYA
Поделиться с помощью:
QR
KURT GROUP
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
www.alanyainvestment.com
Описание

Alanya Investment — агентство недвижимости, входящее в состав строительной группы. С 2008 года мы строим качественные и уютные дома и квартиры в Алании.

Агентство недвижимости Аланья Инвестмент – универсальный оператор, предлагающий профессиональные риелторские услуги и владеющий самой полной базой данных по продаже недвижимости в Аланье. Практически неограниченный портфель объектов недвижимости, позволяет клиентам выгодно ккупить, продать, сдать или снять в аренду жилье в Алании. У нас есть собственные строительные проекты в базе данных.

Alanya Investment ответственно подходит к выбору места строительства и поставщиков качественных строительных материалов, а наше архитектурное бюро тщательно продумывает жилые и коммерческие помещения. Наше агентство недвижимости сотрудничает с ведущими компании, предварительно проверяя благонадежность подрядчиков и проектные документы, чтобы гарантировать надежность сделки и качество приобретаемой нашими клиентами недвижимости.

Агентство недвижимости Alanya Investment стало надежным партнером как для турецких, так и для иностранных компаний, организаций и частных лиц.

В Alanya Investment большой выбор готовых квартир. Мы работаем напрямую с собственниками вторичной недвижимости, что исключает завышение цен на недвижимость в Алании. Наша команда – это команда профессионалов и единомышленников, объединенных общим желанием помочь клиентам с выбором оптимального жилья под задачи наших клиентов. Основываясь на наших ценностях и принципах, команда агентства недвижимости Alanya Investment решает нестандартные задачи по индивидуальным запросам клиентов, такие как:

  • поиск и проектирование частных домов в Алании;
  • предоставление на выбор квартир от «эконом» до «премиум» сегмента;
  • оценка инвестиционной привлекательности проектов;
  • установка или замена встроенной мебели от нашей собственной мебельной фабрики;
  • индивидуальный дизайн и ремонт в купленных квартирах.
Услуги

 Наша компания предоставляет услуги по покупке, продаже и аренде недвижимости; консультации по вопросам получения турецкого гражданства и вида на жительство и многое другое. Наша команда будет с вами на всех этапах превращения вас в собственника жилья или инвестора в Турции.

Новостройки
Смотреть все 17 новостроек
Квартира в Газипаше от застройщика
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: ALANYA INVESTMENT

Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена.

Мединская сфера в Газипаше Хорошо Развица, Эсть Поликлиники, Городская Больница. Так, как есть, как правило, так и есть, как дела. Жижнь в Газипаше имет размеренный ритм и максимальное эдинение с преродой.

В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше.

Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба.

В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ.

Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе.

Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская мощадка в саду
  • Детская ировая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отыха
  • Кафе – Бар
  • Мини-клуб

Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника.

Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе.

Менеджеры компании Алания Инвестиции в дом для мебеля и технику для дома, проконтрулируют достановку. Вы можете заэхать в уже облавенную по вашему квартиру. Так, надо, надо, потом, счетчики на свет и воде, отговорка и сформировать.

Что касается товаров, то они должны быть такими, как они, и другие, некоторые из них.

 

Residence in Alanya
Жилой комплекс Residence in Alanya
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: ALANYA INVESTMENT

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

Все цены на кум, кюмин кэгвел с гранитной стелницетой, кюстан. Можно сразью заводить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская ировая комната
  • Теннисный крот / баскетбольная полощадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Билярд
  • Настольный теннис
  • Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строителства представлает вам можност крэсстрочку брэз про. Сумма первошна склад всего 50% от истории. Остальную сумму можно опачивать частями до марта 2023 год.

Обрывичю в компании Курт Групп, в настоящее время по народному полю, потогонке и подо.

Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб.

Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх.

Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек.

Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.

 

Kurt Tower Tosmur
Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: ALANYA INVESTMENT

Компания Alanya Investment predstavlyaet sobstvennysy proékt жилого комплекса Курт Тауэр Тосмур. Это проект, который можно найти в нескольких шагах от метрополии и викарнии.

Алания Инвестиционная компания Курт Иншаат. Мыстроителная компания понго куркла: от разробьких и строителства проэкта до упоравления узе построенными. Группа Курта – Семеная компания, Которайя Уже Боле 12 лет Старт Качественьё Дома в Алании. У нас есть все, что нужно, и вы, или другие, и другие, и другие. Благодаря обычному строктуре, мего закрайвам потребности клиентов селами; делаем это быстро иенка.

Район Космур – самй близкий район к центру Алании. По територии района протекает горная река Димчай, на берегу которой мём постим наш жилой курт Тауэр. Вымчай приносит глоткок с вежего с всоких Торосских гор. Вдоль реки в истории прогулочна зана с лавочками и беседками. На закате, княжество потолься и народная река, потоштай и вибри.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Это районный вид, который он получил, и все, что нужно. В Тосмуре Хорошо Развита Горскай Инфраструктура, Ридом С Момог Эст Сермарк.

КУРТ БАШНЯ ЗАНИМАЕТ ПОЩАДЬ 3001 Квадратный Метр. На территории и территории страны, в том числе и в области технологий, располя. Мы предсуснотрели все, то сделает ваш отдыэ приатна, от аквапарка до бассеейна с беседками. Для тех, кт любит спорт, ест теннисный крот, баскетбольняй прощадка и беговяй дорожье.

Все квадраты в Курт-Тауэр имют современны в Светлых, на народном крае. Опционно можно установить с помощью телего пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванны комнаты укомплектованы стронной мебелю, сантехника, душевими кабинами, смесители.

Кухни источников в строенной курной мебелю из крашеного МДФ с гранитным столешницей, установлени раковина и крана. В кухонной мебели предусмотрены места княжество бетовой техни и предидены сотворитье коммуникации.

Расстояния Курт Тауэр:

  • Расстояние до морья: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Антали: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 м2
  • 5 квартир пентахус-дуплекс ( с ровномом ) кланировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартирдуплекс ( с марсарднимом потолком ), кланировкой 2 + 1 — 161 м2

ОБЩЕ КОЛИЧЕСВО КВАРТИР: 45 шт.

Социалная инспекция комплекса:

  • Бассейн
  • Детская прощадка
  • Аквапарк
  • Теннисный крот
  • Баскетбольная прощадка
  • Беговая Дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская ировая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строителства: 

Июль

2023 г.

Купите квартиру в Алании в растрочке Легко и Бистро. Компания Курт Иншаат представляет беспортентую рассрочку

Июль

2023 год. Первый вид 50% от стамости квартиры.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.

A New House From The Developer
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
Сдача в: 2023
Агентство недвижимости: ALANYA INVESTMENT

Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!

В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.

 

Kurt Twin Towers
Многоквартирный жилой дом Kurt Twin Towers
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Агентство недвижимости: ALANYA INVESTMENT

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская прощадка
  • Ландшафтный сад
  • Генаратор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний Бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская ировая комната
  • Бар, народный теннис и билярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.

 

1 2 3
Наши агенты в Турции
Tahir Kurt
Tahir Kurt
Агентства рядом
Sky Turk Property
80 объектов

Sky Turk Property была создана для предоставления профессиональных консультационных услуг компаниям и частным лицам, которые желают приобрести и инвестировать в недвижимость в Турции. Sky Turk Property – опытная компания с опытной командой в сфере инвестиций в недвижимость. Кроме того, доверие, специализация и качество – это то, что отличает наши услуги. В Sky Turk Property мы стремимся предоставлять возможности и решения для наших клиентов в области инвестиций в недвижимость, обеспечивая при этом качество и надежность, чтобы удовлетворить наших клиентов по всему миру.

BUTA HOMES
64 объекта
«Buta Homes» – лицензированное агентство недвижимости в Турции. Мы активно развивающаяся компания на турецком рынке, сотрудники которой имеют опыт работы на рынке недвижимости более 8 лет и совершили не одну сотню продаж. «Buta Homes» – одно из самых перспективных агентств недвижимости в городе Аланья в Турции. Мы ориентируемся на долгосрочную и стабильную деятельность на этом рынке по всей стране. Занимаем лидирующие позиции в секторе недвижимости, благодаря наличию большой базы предложений и эксклюзивных объектов, которые способны удовлетворить любые потребности и требования клиентов. Мы накопили большой опыт работы с самыми крупными и надежными застройщиками, а на вторичном рынке жилья продаем напрямую от собственников квартир. Агентство поможет подобрать Вам объект недвижимости, учитывая все пожелания, требования и мечты! Высокое качество наших услуг достигается за счет профессиональной работы сотрудников, которые всегда найдут решение перед поставленными задачами.
Redtowerproperty
1 объект
Target real estate investment
7 объектов
Target Real Estate Investment Immigration Co., Ltd. – местная иммиграционная компания, занимающаяся инвестициями в недвижимость и иммиграцией. Мы долгое время сотрудничаем с более чем десятью влиятельными девелоперскими компаниями, чтобы выбрать десятки проектов недвижимости с реальными ценами, высоким качеством и отличной инвестиционной стоимостью по всему Стамбулу. У нас есть профессиональная команда юристов, которая успешно подала заявки по программе натурализации для десятков семей из разных стран мира. Заявления о натурализации, послепродажный сервис, гражданство для Вас и Ваших несовершеннолетних детей. Наше преимущество: - Услуги профессиональных юристов - Услуги профессионального финансового эксперта - Профессиональная служба приема - Услуги профессионального русского переводчика - Полная конфиденциальность - Профессиональная команда по опеке жилья - Осуществление всех предлагаемых нами услуг удаленно, без Вашего присутствия. Target Co., Ltd – первое иммиграционное агентство, созданное на Ближнем Востоке (основано в 1990 году) и на протяжении всех 30 лет, со дня основания, занимающееся иммиграцией. Наше агентство успешно справилось с многочисленными иммиграционными делами. А с момента принятия закона о натурализации в Турции мы так же успешно помогли получить турецкое гражданство десяткам наших клиентов со всего мира.
Panorama Homes Network
22 объекта

   С момента существования компании , мы достигли отличных результатов! Мы подарили улыбки и стабильность сотням людей из десятков стран мира.

   Стратегией компании является ни только продажа-покупка недвижимости, но и стабильные дружеские отношения с нашими клиентами.  

Почему Panorama Homes?

- В первую очередь - это безопасность! Наши агенты будут вести сделку на русском языке, для полного понимания происходящего;

-Благодаря многолетнему опыту рабты в сфере недвижимости, мы можем предложить отличный сервис;

- Наши поекты созданы профессионалами своего дела с многолетним опытом работы , с использованием высококачественных материалов  

- После преобретения жилья , наша компания предлагает Вам бесплатный сервис недвижимости в течение первого года; 

- Трансфер в аэропорт 

- Мы работаем по Европейским стандартам но с Турецким гостеприимством!

Realting.com
Перейти