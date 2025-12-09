  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Башискеле
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Башискеле, Турция

квартиры
4
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Показать все Вилла Zeray Country Bahçecik
Вилла Zeray Country Bahçecik
Башискеле, Турция
от
$1,88 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти