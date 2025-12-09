Башискеле, Турция

Наш проект Коунтри Бахчеджик состоит из 12 частных особняков на площади 15.300 м2. расположены. Каждый из наших особняков имеет площадь 964 м2 и состоит из 8 комнат и гостиной. Наслаждайтесь жизнью в четыре сезона в проекте, который открывает двери роскоши и отличия для тех, кто хочет жит…