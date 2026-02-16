  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Арнавуткёй
  4. Новые дома

Дома и виллы от застройщиков в Арнавуткёе, Турция

Анталья
1
Средиземноморский регион
30
Мраморноморский регион
15
Стамбул
11
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Арнавуткёй, Турция
от
$497,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 360 м²
1 объект недвижимости 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ. Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами. Проект состоит из 232 вилл на …
Агентство
Yusuf Ali
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти