Дома и виллы от застройщиков в Сакарьей, Турция

Сапанджа
Вилла Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Турция
от
$704,060
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наш проект Кырсал Сапанджа позиционируется как 26 вилл на площади 16.400 м2. Каждая из наших вилл имеет площадь 295 м2 и состоит из 4 комнат и 1 гостиной. Площадь сада наших вилл начинается от 150 м2 и доходит до 540 м2. На нашем объекте действует круглосуточная система безопасности. Кажд…
Застройщик
Zeray Construction Inc.
