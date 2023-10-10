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Квартиры с видом на горы в Измир, Турция

Bayrakli
25
Konak
9
Bornova
5
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31 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы.  жК…
€210,000
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 32/32
€1,27 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Измир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 30/32
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 21/32
€771,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€743,841
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€630,450
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
  About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€793,733
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€656,982
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€867,784
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
€867,784
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 38
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€804
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
 Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект р…
€577
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€286,425
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€330,422
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Huzur Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€580,741
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгейский регион, Турция
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 10/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€876,847
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Konak, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 24/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира !    Проект состоит из 4 корпусов, …
€646,730
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alsancak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alsancak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измир ! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€335,581
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
This flawless property for sale is located in Izmir which is a contemporary city. İzmir is o…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Измир

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Параметры недвижимости в Измир, Турция

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