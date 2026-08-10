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Квартиры с видом на горы в Измире, Турция

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Konak
41
Чешме
20
Борнова
9
Cigli
7
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Guzelbahce, Турция
Квартира 3 комнаты
Guzelbahce, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры рядом с инфраструктурой и пляжами в Гюзельбахче, Измир Гюзельбахче, прибрежны…
$239,315
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Квартира 4 комнаты в Guzelbahce, Турция
Квартира 4 комнаты
Guzelbahce, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры рядом с инфраструктурой и пляжами в Гюзельбахче, Измир Гюзельбахче, прибрежны…
$330,545
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Квартира 3 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 3 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$232,377
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TekceTekce
Квартира 4 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 4 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Борнове, Измир Борнова — один из самых быстрор…
$273,913
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
$1,26 млн
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Типы недвижимости в Измире

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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Измире, Турция

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с террасой
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