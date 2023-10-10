ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Измир
Квартиры
Квартиры с видом на горы в Измир, Турция
Bayrakli
25
Konak
9
Bornova
5
Квартира
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
2
1
56 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
3
2
105 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
171 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
5
2
233 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
6
3
4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы. жК…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
6
4
32/32
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
5
3
30/32
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
4
2
21/32
€771,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€483,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
3
313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€743,841
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
166 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€630,450
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
192 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks…
€793,733
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
€656,982
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
4
2
246 м²
Cesme is the most beautiful peninsula on the Aegean coast, its value is growing every day. T…
€867,784
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Celal Bayar Mahallesi, Турция
4
2
279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
€867,784
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
3
337 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,26 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
2
280 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
214 м²
38
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€804
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
164 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект р…
€577
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
2
1
83 м²
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект ра…
€286,425
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
3
2
130 м²
2/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€330,422
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Huzur Mahallesi, Турция
4
2
145 м²
3/9
In the Narlıdere location you will leon on the forests of Balçova and turn on your face to t…
€580,741
Рекомендовать
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгейский регион, Турция
5
2
233 м²
10/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€876,847
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Konak, Турция
4
2
178 м²
24/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира ! Проект состоит из 4 корпусов, …
€646,730
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alsancak Mahallesi, Турция
3
2
117 м²
2/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измир ! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€335,581
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Эгейский регион, Турция
1
2
62 м²
This flawless property for sale is located in Izmir which is a contemporary city. İzmir is o…
Цена по запросу
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Измир
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Измир, Турция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL