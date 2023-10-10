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Квартиры с видом на море в Измир, Турция

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25
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9
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54 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Урла, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
Комнаты 7
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,32 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Измир, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Измир, Турция
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€715,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Cesme, Турция
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
Комнаты 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€841,506
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
€622,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€632,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
Этаж 23/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Konak, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы.  жК…
€210,000
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы.  жК…
€230,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 25/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€530,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 23/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€528,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€250,000
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 32/32
€1,27 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Измир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 30/32
€1,06 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 21/32
€771,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€243,636
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€278,323
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Bayrakli, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€172,310
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€178,405
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bornova, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Bayrakli, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703

Типы недвижимости в Измир

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