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Квартиры с видом на море в Измир, Турция
Bayrakli
25
Konak
9
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54 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
2
1
55 м²
1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Рекомендовать
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Урла, Турция
7
145 м²
2
Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла…
€2,32 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konak, Турция
3
79 м²
24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
€437,137
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Измир, Турция
4
163 м²
35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
€715,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Cesme, Турция
4
162 м²
6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
€841,506
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Эгейский регион, Турция
3
160 м²
38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
€622,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
166 м²
5/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€632,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
5
2
313 м²
23/35
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Измире, Конак. Новые квартиры в Измире, Конак, нахо…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
2
1
56 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€214,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
3
2
105 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€288,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
4
2
171 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€439,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Konak, Турция
5
2
233 м²
24
Стильные Квартиры Рядом с Морем в Проекте в Измире, Конак. Квартиры в Измире в районе Конак,…
€583,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
2
1
55 м²
2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
6
3
4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы. жК…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Эгейский регион, Турция
6
3
4/4
Представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом Районе, Кушадасы. жК…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
4
2
25/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€530,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Bayrakli, Турция
4
2
23/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€528,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
€250,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
6
4
32/32
€1,27 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Измир, Турция
5
3
30/32
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Эгейский регион, Турция
4
2
21/32
€771,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
124 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€243,636
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
3
2
125 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€278,323
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
2
2
84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€172,310
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Bayrakli, Турция
2
2
84 м²
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? …
€178,405
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bornova, Турция
4
2
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в…
€445,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
5
3
313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€1,59 млн
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€593,031
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Bayrakli, Турция
4
2
186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
€869,703
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