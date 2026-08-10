Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Измир
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Измире, Турция

;
Konak
41
Чешме
20
Борнова
9
Cigli
7
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
31 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Этаж 1/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$1,28 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 16/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$763,030
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 8/8
Новая просторная квартира с видом на море на побережье в районе Каршияка, Измир Эта квартира…
$1,00 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 12/34
Квартира с видом на море и общим бассейном рядом с метро в Конаке, Измир Квартира расположен…
$199,945
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Квартира в жилом комплексе в пешей доступности от марины и пляжа в Чешме Квартира расположен…
$198,789
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/10
Просторные квартиры с видом на море в Измире, Алсанджак Эти квартиры расположены на побережь…
$1,50 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$824,017
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$241,616
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 8/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$746,845
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Konak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Этаж 45/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$1,76 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$987,891
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 4/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$639,223
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$948,008
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$115,575
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 12/34
Квартира рядом с метро в жилом комплексе с видом на море в Конаке, Измир Квартира расположен…
$210,347
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 3/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$130,013
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 23/34
Квартиры с видом на море в жилом комплексе рядом с метро в Конаке, Измир Конак – один из сам…
$199,945
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Фоча, Турция
Квартира 2 комнаты
Фоча, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Квартиры с 1 спальней в комплексе на первой линии у моря в Измире, Фоча Эти квартиры в Измир…
$186,133
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$340,946
Оставить заявку
Квартира 7 комнат в Karsiyaka, Турция
Квартира 7 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 6/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$1,47 млн
Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Karsiyaka, Турция
Квартира 6 комнат
Karsiyaka, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 6/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$1,26 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$673,802
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 4/27
Элегантные квартиры в проекте с охраной в Измире в районе Конак Конак — финансовый и деловой…
$673,802
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 4 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 4/14
Квартиры с панорамным видом на море, лес и город в Чигли, Измир Эти квартиры расположены на …
$273,913
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 29/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$482,097
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Одно- и двухуровневые квартиры на побережье с видом на море в Каршияке, Измир Эти современны…
$379,086
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с видом на море, бассейнами и спа-центром, Измир, Турция Предлагаютс…
$855,499
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
$478,518
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
$647,057
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
Оставить заявку

Типы недвижимости в Измире

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Измире, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти